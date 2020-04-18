СК РФ опубликовал видео задержания и.о. замглавы Хакасии

Москва, 18 апреля. Появилось видео задержания исполняющего обязанности заместителя главы, члена КПРФ Сергея Новикова. Соответствующее видео опубликовал Следственный комитет по региону.

И.о. замглавы Хакасии, министр строительства и ЖКХ региона, член КПРФ Сергей Новиков был задержан по подозрению в получении взятки. Как сообщили в пресс-службе правительства республики, его задержали в Абакане 17 апреля. СК возбудил уголовное дело. В настоящее время проходит проверка и выясняются все обстоятельства случившегося.

Следствие считает, что Новиков требовал крупную взятку в размере 12 млн рублей от представителя подрядной строительной организации.