Глава СЖР назвал недопустимыми действия Google по отношению к ФАН

Москва, 18 апреля. Блокировка Google-аккаунта Федерального агентства новостей демонстрирует продолжающуюся политику цензуры со стороны западных медиагрупп. Об этом заявил глава Союза журналистов России Владимир Соловьев.

В разговоре с корреспондентом Nation News он напомнил, что это не первый акт недружественного отношения к российским СМИ. В этом, в частности, были замечены и другие онлайн-ресурсы, подконтрольные Западу.

«Да, действительно, это уже не первый случай, когда такие медиагиганты, как Google, Facebook или Wikipedia занимаются откровенной политической цензурой. Уже не раз было замечено, как это происходит», — отметил Соловьев.

Наиболее наглядный пример, по его словам, это удаление из YouTube видеообращения президента РФ Владимира Путина к гражданам по поводу ситуации с коронавирусом, что в условиях всемирной пандемии можно расценивать в качестве диверсии.

«Такие вещи недопустимы. Будем надеяться, что Google вернет на место все пропавшие материалы. <...> Хотелось бы надеяться, что и в случае с ФАН все-таки был технический сбой, а не политическая цензура», — резюмировал глава Союза журналистов.

Напомним, Google-аккаунт ФАН был заблокирован в ночь на 17 апреля, в связи с этим был также удален YouTube-канал агентства. Американская компания заявляет, что СМИ якобы нарушило некие правила пользования, не поясняя, о чем именно идет речь.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что действия Google в отношении российских СМИ являются неприемлемыми, и выразил надежду на пересмотр решения.