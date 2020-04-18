Автоэксперты назвали пять причин продажи почти новых машин с минимальным пробегом

Москва, 18 апреля. Автоэксперты объяснили, кто и зачем продает в Сети почти новые автомобили с минимальным пробегом. Причем подобные предложения отличаются низкой ценой.

Вариантов продажи таких машин, по мнению специалистов портала NJCAR.RU, может быть несколько. Во-первых, это может быть попытка избавиться от годовалой машины после серьезного ДТП. После аварий такие машины срочно чинят в официальных центрах, используя при этом б/у запчасти. Другой вариант — продажа автомобиля, который использовали в качестве такси или средства передвижения торгового агента. Техобслуживание у таких авто проводят по регламенту, однако важно понимать, что и условия эксплуатации у них довольно жесткие, отсюда и «убитая» подвеска и плачевное состояние кузовного железа.

Помимо этого, владелец почти нового автомобиля может выставить его на продажу, хотя машина взята в кредит и задолженность еще не погашена. В таком случае, покупателя предупреждают об этом, а вырученные деньги передают банку, чтобы закрыть кредит. Однако бывают случаи, когда недобросовестные продавцы об этом не говорят.

Могут давать объявления о продаже машин с минимальным пробегом и просто мошенники, которые занимаются махинациями со страховками или «автоподставами». И, наконец, владельцы почти новых авто могут пытаться продать их просто потому, что хотят другой автомобиль.