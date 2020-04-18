Сдавшийся САА экс-инструктор на американской базе «Ат-Танф» рассказал, почему решил сбежать

Сдавшийся сирийским правительственным войскам экс-инструктор на американской базе «Ат-Танф» рассказал в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей (ФАН), почему решил сдаться властям.

Бывший боевик Халид Салир-аль-Хадир рассказал, что его семья жила в лагере «Эр-Рукбан». По его словам, обстановка в лагере катастрофическая, еды мало, медицины нет. Медикаменты есть только у боевиков, их они получают от американцев. Большинство продуктов питания, по его словам, в лагере получают боевики, которые имеют дело с американцами. Остатки остаются тем, кто контактирует с боевиками.

Шесть месяцев назад через человека по имени Абдулах аль-Аляури мужчина попытался вывести свою семью из лагеря, но это стоило очень дорого. В результате Халид Салир-аль-Хадир вынужден был присоединиться к боевикам за зарплату в 400 долларов.

Наемникам разрешали использовать винтовку М-16, пулемет М-240 и тяжелый пулемет М2. После тренировок группа Салир-аль-Хадира смогла учить новобранцев.

«Мы были из тех, кто много тренировался, и потом получили возможность учить остальных. Мы были охранниками, но были подразделения, которые выходили из «Ат-Танф» в разных направлениях. Их отправляли в сторону Хасаке и соседних городов», — заявил экс-боевик.

Однако недавно он принял решение сбежать. Бывшего боевика не устраивали требования участия в террористических операциях в Сирии или соседних странах. В частности, речь шла о боях в Идлибе или в Меядине. Наемникам обещали зарплату в 400 долларов боевику и 500 долларов командиру.

На вопрос о том, хотят ли жители печально известного лагеря для беженцев вернуться в свои дома, бывший инструктор ответил утвердительно.