Короткие SMS-поздравления в стихах с Пасхой 2020 для родных, друзей и коллег

Наступил светлый праздник Пасхи, который в 2020 году проходит необычно: строго в домашней обстановке. Увы, таковы требования режима самоизоляции в связи с пандемией, вызванной коронавирусом. Однако никакой коронавирус не может запретить людям поздравить друг друга со Светлым Христовым Воскресением. Предлагаем несколько вариантов стихотворных поздравлений для SMS-сообщений, которые можно послать близким, родным, друзьям, коллегам по работе и просто всем, кому в этот радостный день вам хочется сказать доброе слово.

***

Пусть светлая Пасха

Приносит в наш дом

Любовь и надежду,

Удачу во всем.

Пусть вера спасает

От бед и невзгод,

И пусть только радость

В дома к нам придет!

Пусть в жизни у нас

Будет больше чудес.

Желаю всем счастья!

Христос ведь воскрес!

***

С Христовым Воскресеньем,

С великим светлым днем!

Желаю море счастья,

Купаться чтобы в нем!

Дел праведных и честных,

Дорог всегда прямых,

Всех благ земных на свете.

Пусть всех Господь хранит!

***

Всем друзьям желаю

Доброй светлой Пасхи.

Чтобы в нашей жизни

Были ярки краски.

Пусть в ней будут радость,

Счастье и здоровье,

Красоты всем, мира,

Доброты с любовью!

И пускай все дни

Будут веселы.

С праздником прекрасным,

Пусть Господь хранит!

***

Великий праздник, дар небес!

«Христос воскрес! Христос воскрес!»

Вновь слышен колокольный звон,

Благую весть разносит он.

Пусть торжествует лишь добро,

В сердцах у всех живет оно.

И в светлой Пасхи день счастливый

Пусть будут все вокруг красивы.

Любите всех, благословите,

Кулич пасхальный пригубите.

Пусть радость будет в доме каждом,

И от любви мир станет краше!

***

Со светлой Пасхой, дорогие.

Пусть будет радостной весна.

Желаю мира и здоровья,

Пусть торжествует красота!

«Христос воскрес!» — звучит повсюду.

Восславим Господа, друзья.

Надежда — маленькое чудо

Пусть согревает нам сердца!

***

Пришла в дома к нам благодать,

Настало время светлое чудес.

Мы главные слова спешим сказать:

«Христос воскрес! — Воистину воскрес!»

Пусть праздник светлой Пасхи принесет нам

Любви и мира, радости, тепла,

Пусть вера в чудо нас не покидает,

И пусть нас охраняют небеса!