Короткие SMS-поздравления в стихах с Пасхой 2020 для родных, друзей и коллег

Наступил светлый праздник Пасхи, который в 2020 году проходит необычно: строго в домашней обстановке. Увы, таковы требования режима самоизоляции в связи с пандемией, вызванной коронавирусом. Однако никакой коронавирус не может запретить людям поздравить друг друга со Светлым Христовым Воскресением. Предлагаем несколько вариантов стихотворных поздравлений для SMS-сообщений, которые можно послать близким, родным, друзьям, коллегам по работе и просто всем, кому в этот радостный день вам хочется сказать доброе слово.
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Пусть светлая Пасха
Приносит в наш дом
Любовь и надежду,
Удачу во всем.
Пусть вера спасает
От бед и невзгод,
И пусть только радость
В дома к нам придет!
Пусть в жизни у нас
Будет больше чудес.
Желаю всем счастья!
Христос ведь воскрес!
***
С Христовым Воскресеньем,
С великим светлым днем!
Желаю море счастья,
Купаться чтобы в нем!
Дел праведных и честных,
Дорог всегда прямых,
Всех благ земных на свете.
Пусть всех Господь хранит!
***
Всем друзьям желаю
Доброй светлой Пасхи.
Чтобы в нашей жизни
Были ярки краски.
Пусть в ней будут радость,
Счастье и здоровье,
Красоты всем, мира,
Доброты с любовью!
И пускай все дни
Будут веселы.
С праздником прекрасным,
Пусть Господь хранит!
***
Великий праздник, дар небес!
«Христос воскрес! Христос воскрес!»
Вновь слышен колокольный звон,
Благую весть разносит он.
Пусть торжествует лишь добро,
В сердцах у всех живет оно.
И в светлой Пасхи день счастливый
Пусть будут все вокруг красивы.
Любите всех, благословите,
Кулич пасхальный пригубите.
Пусть радость будет в доме каждом,
И от любви мир станет краше!
***
Со светлой Пасхой, дорогие.
Пусть будет радостной весна.
Желаю мира и здоровья,
Пусть торжествует красота!
«Христос воскрес!» — звучит повсюду.
Восславим Господа, друзья.
Надежда — маленькое чудо
Пусть согревает нам сердца!
***
Пришла в дома к нам благодать,
Настало время светлое чудес.
Мы главные слова спешим сказать:
«Христос воскрес! — Воистину воскрес!»
Пусть праздник светлой Пасхи принесет нам
Любви и мира, радости, тепла,
Пусть вера в чудо нас не покидает,
И пусть нас охраняют небеса!