Федоров готовит депутатский запрос в связи с блокировкой Google-аккаунта ФАН

Корпорация Google — это агент иностранного влияния на территории РФ, подчиняющийся американским законам. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил депутат Государственной думы Евгений Федоров.

Так парламентарий отреагировал на блокировку аккаунта ФАН в YouTube (принадлежит Google), которая произошла в ночь на 17 апреля. Таким образом, были уничтожены десятки тысяч документальных фильмов и репортажей агентства — плоды многолетних трудов наших корреспондентов. В оправдание своих действий корпорация заявляет о якобы нарушении правил Google, несмотря на то, что редакция агентства всегда внимательно относилась к соблюдению как российского, так и международного законодательства. Федоров поддержал наше издание в этом конфликте, заметив, что блокировка «патриотических» ресурсов РФ — обычная практика на Западе.

«Я на 100% уверен, что это цензура, — сказал собеседник ФАН. — Для YouTube это нормально — он даже обращение нашего президента Владимира Путина заблокировал! Что же касается в целом пророссийской информации в Сети, то она является стандартной мишенью для Google, который ранее также блокировал ресурсы национально-освободительного движения (НОД). Тогда представители корпорации объяснили свои действия — прямо в письменной форме — тем, что руководствовались законодательством Соединенных Штатов!»

Депутат заметил, что в этой отписке заключена вся суть Google — это американский агент на территории России, который осуществляет пропагандистские действия, направленные против ее народа и государства. По его словам, корпорация поддерживает информационную войну, которую США ведут с РФ на фоне пандемии коронавируса.

«В том, что YouTube наплевал на свободу слова, нет ничего удивительного — это понятие всегда вторично по отношению к интересам государства, которое управляет информационными процессами. А поскольку Google — это американская структура на территории Российской Федерации, то естественно, что она работает в интересах США. И если до этого YouTube еще делал вид, что выступает за свободу слова, то теперь всем очевидно, что это было не более, чем обычное притворство», — с горечью сказал парламентарий

Федоров обещал оказать ФАН посильную поддержку, сделав ряд депутатских запросов в компетентные органы по вопросу блокировки наших аккаунтов. И он не единственный, кто решил поддержать информагентство: ранее депутат Госдумы Сергей Вострецов обратился в Роскомнадзор, Генпрокуратуру и ФАС с требованием проверить законность действий YouTube. Его коллега Петр Толстой поддержал ФАН и призвал журналистов отстаивать свои права в суде, а первый заместитель председателя комитета Государственной думы по экономической политике и промышленности Владимир Гутенев отметил, что Google, подвергнув цензуре наше информагентство, «верифицировал» его в качестве одного из ведущих мировых СМИ.

Наконец, официальный представитель президента России Дмитрий Песков назвал сложившуюся ситуацию вокруг ФАН«недопустимой» и «неприемлемой», призвав Google пересмотреть свое решение и тем самым сохранить «свое реноме».