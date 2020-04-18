Семин отказался комментировать критику Уткина в адрес своей тренерской методики

Москва, 18 апреля. Бывший российский спортивный комментатор Василий Уткин раскритиковал тренерские методы наставника московского футбольного клуба «Локомотив» Юрия Семина. Главный тренер не стал комментировать журналистам нападки, касающиеся собственного стиля обучения футболистов.

Ранее Уткин заявлял, что тренерская методика Юрия Семина не соответствует современным стандартам. Журналисты решили узнать у тренера о его отношении к подобным высказываниям, однако он отказался от комментариев.

«Если каждого блогера комментировать, то на остальное времени не останется», — заявил Семин.

Тренер считает, что гораздо важнее то, как тебя воспринимают твои воспитанники, а не люди со стороны. Семин не видит смысла реагировать на каждый выпад в свой адрес, передает «НьюИнформ».

«Вы знаете, блогеров сейчас очень много, и каждый что-то говорит», — заявил главный тренер «Локомотива».

Ранее Василий Уткин вызвал телеведущего Владимира Соловьева на рэп-батл. Видеообращение он опубликовал на своем YouTube-канале. Конфликт между мужчинами разгорелся несколько дней назад в Twitter, после чего они несколько раз нелестно высказались о деятельности и личностях друг друга. Отмечается, что Соловьев отклонил вызов бывшего футбольного комментатора сославшись на то, что не является рэпером, передает «Ридус».