Власти Тувы решили временно запретить авиасообщение с Москвой из-за коронавируса

Кызыл, 18 апреля. Власти Тувы намерены приостановить авиасообщение между Кызылом и Москвой из-за обнаружения коронавируса у пассажиров рейсов, прилетевших из столицы. Такое решение принял глава республики Шолбан Кара-оол, сообщила пресс-служба регионального правительства.

«Считаю, что нужно запрещать полеты между Москвой и Кызылом. Начну переговоры с авиакомпанией», — приводит пресс-служба слова главы региона.

Кара-оол с сожалением отметил, что накануне была выявлена коронавирусная инфекция у одного из пассажиров рейса Москва — Кызыл. Кроме того, по словам главы Тувы, 13 апреля на борту самолета, прилетевшего из столицы, с коронавирусом были мать с ребенком.

По словам Кара-олла, ранее трое зараженных прилетели из подмосковного Одинцово. Сейчас шесть человек размещены в стационаре. Врачи, которые работают с пациентами с коронавирусом, закроются в медицинском учреждении на 28 дней.

По официальным данным, в Туве 13 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. В больницах находились 103 пациента, 74 из них уже выписаны.

Ранее в субботу оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что в России за минувшие сутки выявили 4785 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших 36 793 человек, выздоровели свыше трех тысяч человек, скончались 313 пациентов.