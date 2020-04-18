Ордов объяснил, почему банкам невыгодно отказывать в предоставлении кредитных каникул

Москва, 18 апреля. Отказ в предоставлении кредитных льгот пострадавшим от пандемии коронавируса невыгоден банкам, поскольку просрочки платежей гораздо хуже их отсрочки. Об этом рассказал завкафедрой финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов.

Экономист отметил, что пока закон о кредитных каникулах не вступил в силу, финансовые организации могут неохотно предоставлять их клиентам. Однако рост заявлений на предоставление льгот заставит банки менять принцип работы, передает «Экономика сегодня».

«В любом случае банкам не выгодно отказывать в реструктуризации долга или предоставлении кредитных каникул, так как отказ равен допуску просрочек по платежам, которые для банка хуже, чем договоренность об отсрочке», — пояснил Ордов.

По его словам, в случае массового неодобрения каникул банки столкнутся с тем, что множество граждан не смогут погашать свои обязательства.

При этом если документов для получения льгот будет недостаточно, банки могут предложить другой финансовый продукт, поскольку заинтересованы в платежеспособности клиентов.