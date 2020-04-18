Асад налаживает сотрудничество с Россией для совместной борьбы с коронавирусом

Частная российская компания доставила в Сирию гуманитарную помощь, необходимую для борьбы с COVID-19. Медицинские учреждения в Дамаске и других городах страны получат 1000 защитных костюмов для медиков, 10 тысяч тестов для определения коронавирусной инфекции и 50 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Российский бизнес способен оказать решающую помощь Сирии, заявил член Совета Федерации Франц Клинцевич в беседе с Федеральным агентством новостей.

Помощь, которая необходима уже сейчас

Аппараты ИВЛ крайне необходимы при лечении коронавируса, а в Сирии их не хватает, как было отмечено в совместном заявлении глав штабов РФ и САР. Уже в понедельник в Сирию будут доставлены еще 150 аппаратов ИВЛ, сообщает агентство Anna-News.

Замминистра здравоохранения Сирии Ахмад Хлефауи поблагодарил российских партнеров за помощь в борьбе с пандемией. Россия поддерживает сирийский сектор здравоохранения в тяжелой ситуации, отметил он.

Коронавирус в Сирии

Ситуация с распространением нового типа коронавируса на подконтрольной Дамаску территории Сирии еще не стала критической, однако мало-помалу количество инфицированных растет. На 17 апреля Минздрав Сирии сообщил о 38 случаях заражения.

Замедлить распространение вируса помогло решение президента Башара Асада о введении в стране карантина и комендантского часа.

Однако на неподконтрольной правительству территории Сирии ситуация куда хуже: ни курдские автономные администрации, ни подконтрольное Турции «Временное правительство Сирии» не занимаются систематическим контролем заболеваемости и не способны расселить лагеря беженцев на северо-востоке Сирии, куда уже проник коронавирус.

Медицинская инфраструктура там разрушена за годы войны с террористами «Исламского государства»1 (ИГ1, ИГИЛ1; запрещено в РФ). Оккупационные власти не предпринимают никаких действий для ее восстановления — так, в зоне оккупации США вокруг базы «Ат-Танф» недавно закрылся из-за недостатка материалов и лекарств последний импровизированный медицинский центр. США никак на это не реагируют — представители Вашингтона ранее открыто заявляли, что оказание гуманитарной помощи сирийскому народу «не их дело».

В этих условиях в Дамаске обязаны готовиться к наплыву пациентов с коронавирусом из неподконтрольных регионов и использовать для этого помощь из-за рубежа.

Вместе с Россией против коронавируса

Медицинская и фармацевтическая промышленность в Сирии разрушены за девять лет гражданской войны и войны с терроризмом. Глобальная вирусная угроза ставит новые задачи — и посол РФ в Сирии Александр Ефимов подчеркнул, что Россия намерена помочь Сирии преодолеть мировую пандемию и сгладить негативные последствия санкций Запада, которые мешают борьбе с коронавирусом.

РФ помогает народу Сирии долгие годы — по данным Минобороны, с момента начала работы российский Центр по примирению враждующих сторон провел 2420 гуманитарных акций, в ходе которых распределил свыше 4021 тонн продовольствия.

«Не оскудела земля русская»

Сенатор Франц Клинцевич уверен — российские бизнесмены подчиняются естественному и правильному стремлению русских людей помогать тем, кто попал в беду. Шаги навстречу со стороны правительства Сирии будут восприняты позитивно, отметил он в беседе с Федеральным агентством новостей.

«У нас не так все плохо, как могло бы быть, и пока есть возможность — людям надо помогать, — подчеркнул Клинцевич. — Если российские компании доставляют поддержку в Сирию — это по любому хорошо, потому что помощь людям в такие сложные времена очень важна. Немалую роль здесь сыграл авторитет России».

Президент Башар Асад смог спасти страну, обратившись за помощью к России, напомнил Клинцевич, и может продолжать рассчитывать на своих партнеров.

«Сирия находится в особом положении, в тяжелейшем положении, и она существует, сохранив свои суверенитет и государственность, только благодаря России. Эта поддержка [которую оказывает бизнес] — очевидный и правильный шаг, нравственный, чисто русский, — заявил сенатор в беседе с ФАН. — Так было, так есть и так будет, и я полностью поддерживаю коммерческие компании и организации, которые делают это благородное дело, помогая людям. Слава богу, земля русская такими людьми не оскудела».

Отметим, руководство Сирии и президент Башар Асад поддерживали контакт с РФ на фоне развития пандемии, координируя усилия для предотвращения распространения вируса. Так, ситуация с поставками гуманитарной помощи обсуждалась в ходе телефонных переговоров между Асадом и президентом РФ Владимиром Путиным. Также гумпомощь обсуждалась в ходе встречи сирийского президента с министром обороны Сергеем Шойгу в Дамаске.

1 Организация запрещена на территории РФ.