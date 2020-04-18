Террористы ПНС Ливии начали наступление на Тархуну

Триполи, 18 апреля. Боевики так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии объявили о наступательной военной операции на Тархуну. Об этом сообщает турецкое издание ANADOLU AGENCY со ссылкой на военные источники.

#عاجل | قوات الحكومة الليبية تبدأ عملية استعادة مدينة ترهونة جنوب #طرابلس (مصدر عسكري للأناضول) — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) April 18, 2020

Жители Триполитании массово постят сообщения в социальных сетях о начавшихся обстрелах и звуках тяжелой артиллерии в районе Ас-Сабиа. Также стало известно о появлении в небе над Триполи ВВС Турции.

مليشيات #أنقرة تبدء هجومها على مدينة #ترهونة والقوات المسلحة في الاستعداد التام لإلحاق أشد الخسائر في صفوفهم وقواتكم الجوية تنطلق تباعا تعانق السماء #لتدمير أي قوة تقترب من المدينة .



الدعاء الدعاء؛ وفق الله جيشنا وثبتهم وأيدهم بنصره . — غصة الخوارج (@LiBya_73) April 18, 2020

Очевидно, «репетицию» сегодняшней операции боевики ПНС Ливии провели вчера вместе с турецкими наемниками — ВВС Турции «нанесли удар» по Аль-Вишке в Ливии из американских истребителей F-16, назвав это «учениями» в Средиземном море. В Минобороны Турции попытались укрыться от шквала негодования со стороны международного сообщества соглашением о демаркации морских границ, заключенным президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом с главарем ПНС Ливии Файезом Сарраджем. Однако, напомним, документ не признала ни одна из соседствующих стран.

Кроме того, Анкара по-прежнему является полноценным участником ливийского кризиса, продолжая сотрудничество с ПНС и поставляя боевикам оружие и наемников из сирийского Идлиба вопреки всем международным договоренностям, достигнутым в Москве и Берлине, а также оружейному эмбарго ООН.

При этом, повышая активность в небе над Ливией, Турция теряет все больше беспилотников — источники в социальных сетях сообщили о трех сбитых турецких БПЛА в окрестностях Триполи. Сообщается, что один из летательных аппаратов должен был ударить по автомобилям Ливийской национальной армии на дороге в Бани Валид, а еще один турецкий беспилотник сбили неподалеку от Тархуны — вероятнее всего, он вел разведку. С учетом роста смертей среди сирийских наемников ПНС Ливии делает акцент на атаках с воздуха.