Муж тяжело больной Бабкиной разозлил Instagram своими мыслями о стрижке

Москва, 18 апреля. Молодой супруг тяжело больной артистки Надежды Бабкиной Евгений Гор разозлил пользователей Instagram своей озабоченностью из-за стрижки. Оказалось, что пока жена борется за жизнь в больнице в Коммунарке, Гора волнует вопрос о том, как привести волосы в порядок, если все салоны красоты закрыты.

Своими «печалями» он поделился в Instagram. Мужчина опубликовал селфи, на котором, как отметили многие подписчики, у него очень постаревший вид, и в описании к снимку поинтересовался, знает ли кто-нибудь из его френд-ленты «подпольные парикмахерские».

«А то я готов побриться наголо уже», — посетовал Гор.

В комментариях многие со скрытым укором посоветовали ему дождаться выздоровления жены.

«Пока Надежда не выздоровеет, не стригись. И так красивый», «Надю дождитесь, потом (делайте) как она скажет», — написали участники обсуждения.

Были и те, кто поделился неожиданными лайфхаками.

«Евгений! Сейчас можно онлайн стрижку заказать. Парикмахер-онлайн говорит, где клацнуть, а ты смотришь ему в глаза и делаешь. А потом проворачиваешься к зеркалу и любуешься результатом. В итоге и стрижка, и новая профессия!» — пошутил один из пользователей.

Еще одна подписчица написала, что «некоторые парикмахерские переименовались в аптеки и таки себе прекрасно работают».

«Алло, это парикмахерская? Нет, это теперь аптека. А постричься можно? Приходите», — пошутила она.

Как сообщал ранее «МИР 24», состояние Бабкиной, действительно, оставляет желать лучшего. Хотя у певицы и не подтвердили коронавирус, но она тяжело больна. Медики диагностировали у нее обширную пневмонию. Появлялись сообщения о том, что артистку вводили в медикаментозную кому и подключали к аппарату ИВЛ. По последним данным, она пришла в себя, но дышит через трубку и питается через специальный зонд.

С ней больнице находится и ее коллега по передаче «Модный приговор», историк моды Александр Васильев. Ему гораздо лучше, чем Бабкиной. При этом сам Васильев признался, что хотя и старается смотреть на собственную ситуацию с юмором, но успел даже составить завещание.