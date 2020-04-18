Роспотребнадзор ответил на критику Лукашенко российских тестов на коронавирус

Москва, 18 апреля. Роспотребнадзор ответил президенту Белоруссии Александру Лукашенко, заявившему, что переданные республике 14 тыс. российских тестов на коронавирус «ни к черту».

В ведомстве напомнили, что эти раскритикованные Лукашенко тесты были переданы белорусской стороне безвозмездно и именно с их помощью в республике удалось выявить первые случаи заболевания COVID-19 и начать проведение противоэпидемических мероприятий.

Все это время российские специалисты консультировали своих коллег из Белоруссии и оказывали им методическую поддержку. Отдельное внимание в пресс-службе Роспотребнадзора обратили на то, что тест-системы «Вектора» (компании-разработчика) во многом превосходят зарубежные аналоги. Это подтвердили сравнительные испытания, которые были проведены в Китае еще в начале февраля.

По данным Института Джонса Хопкинса, в Белоруссии зафиксировано 4779 случаев заражения коронавирусной инфекцией, скончались 42 пациента. Но Лукашенко считает, что умершие люди с подтвержденным диагнозом COVID-19 умерли от «букета хронических заболеваний».

13 апреля он пообещал, что в «Белоруссии никто не умрет от коронавируса». При это несколькими днями ранее ВОЗ настоятельно рекомендовала Минску усилить меры по противодействию распространения коронавируса. Как минимум — отменить массовые мероприятия. Однако президент республики на все предложения ввести режим самоизоляции отвечает неизменным: «А жрать что будем?».