Структуры Навального искусственно создают панику в регионах перед выборами в Госдуму

Москва, 18 апреля. Структуры скандального блогера и основателя «Фонда борьбы с коррупцией», признанного иноагентом, Алексея Навального создают «атмосферу страха» в регионах страны перед выборами в Госдуму в 2021 году.

Штабы Навального активизировали свою работу за пределами Москвы и Санкт-Петербурга перед грядущими выборами в Госдуму, а сам блогер представляет новые лица в своих соцсетях. Он подробно пытается рассказывать в Сети о том, что происходит в штабах, расположенных за пределами столицы.

К примеру, блогер познакомил своих подписчиков с Сергеем Беспаловым, который возглавил штаб в Иркутске. Он в свое время принимал активное участие в работе Школы публичной политики, организованной беглым олигархом Михаилом Ходорковским. Кроме того, Беспалов состоял в системных и несистемных движениях. Несколько лет назад его неоднократно арестовывали за организацию незаконного шествия. Штаб Навального в Иркутске не стеснялся привлекать к работе и несовершеннолетних. В конце марта Беспалов объявил о намерении претендовать на пост мэра города.

В Екатеринбурге у Навального также появились новые лица. Там штаб возглавил бывший ресторатор Алексей Гресько, который решил податься в политику из-за непростой ситуации с бизнесом. Гресько, регулярно критиковавший действующую власть, не раз говорил, что, на самом деле, не чувствует никаких преследований с ее стороны. Примечательно, что у него есть хорошие знакомые, благодаря которым проблем с ресторанным бизнесом никаких не было.

Как передает Telegram-канал «Екатеринбург в огне», бизнес-партнер Алексея Гресько по ООО «Кухня ПРО» Илья Бублик является сыном главы департамента программных продуктов СКБ «Контур» Владимира Бублика. Эта компания спонсировала избирательную кампанию губернатора Евгения Куйвашева в 2017 году. Но штаб Навального в Екатеринбурге все-таки решил рассказать о дорогих квартирах Куйвашева, пишет NewInform.

Получается, что финансирование координатора штаба приносят большое дохода, чем бизнес, поэтому Гресько решил податься в политику. По его же собственному признанию, главная задача заключается в том, чтобы создать атмосферу, в которой бы «власти оглядывались и боялись».

Больше всего Навальный уделил внимание Башкирии. Там раскручивается идея об угрозе «итальянского сценария» коронавирусной инфекции. Блогер посвятил целый сюжет этой теме в своей программе и сообщил, что заболевшие якобы лежат в коридорах больниц, а медики работают без средств индивидуальной защиты. Навальный обвинил в этом чиновников, которые якобы вовремя не приняли меры по борьбе с пандемией. При это официальные власти подтверждают, что ситуация в регионе сложная, но делается все возможное для того, чтобы не допустить дальнейшего ухудшения обстановки.

Можно сделать вывод, что основная задача оппозиции — сделать так, чтобы люди боялись действий и возможного бездействия властей больше, чем самой коронавирусной инфекции. Этот фон оппозиционеры намерены использовать в своих целях и набрать политических очков перед выборами в Госдуму.