Преобразившаяся Дубцова ответила на обвинения фанатов в пластике

Москва, 18 апреля. Преобразившаяся певица Ирина Дубцова ответила злопыхателям на обвинения в пластике архивной фотографией.

Звезда опубликовала небольшой видеоролик, на котором, правда, выглядит похорошевшей и посвежевшей. Многие интернет-пользователи посчитали, что перемены во внешности связаны не с возможностью выспаться и набраться сил на самоизоляции, а с пластической хирургией.

Теперь артистка вынуждена оправдываться за «новое лицо» перед поклонникам. Женщина предложила сравнить ее сегодняшнюю внешность с тем, какой она была 16 лет назад.

Бывшая «фабрикантка» опубликовала в сториз в соцсети Instagram архивное фото. Кадр, по словам певицы, был сделан в 2004 году.

«Такой же нос, глаза и скулы», — подсказывает фанатам Дубцова.

Единственное, что изменилось в ее образе, — цвет волос и толщина бровей, добавил артистка.

«Мода, извините», — пошутила звезда.

Напомним, ранее 38-летняя певица признавалась, что ложилась под нож хирурга лишь однажды. По ее словам, она сделала пластическую операцию на груди после того, как стала матерью. Артистка утверждает, что больше ничего в себе не меняет, а сохранить красоту ей удается благодаря регулярным визитам к косметологу, поддержке здоровья и правильной технике в макияже.