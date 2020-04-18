Бывший сотрудник службы безопасности Каддафи умер в частной тюрьме «Митига»

Триполи, 18 апреля. Экс-сотрудник службы безопасности и бывший глава известного ливийского футбольного клуба «Аль-Иттихад» генерал-майор Саад Масуд, находившийся в заключении в частной тюрьме «Митига», сегодня утром скончался в своей камере. Об этом сообщило издание Afrigatenews. Подробности и причина смерти не уточняются.

Стоит отметить, что бывший высокопоставленный офицер вооруженных сил Ливии, который был охранником экс-главы североафриканского государства Муаммара Каддафи, находился в триполитанской частной тюрьме террориста Абд аль-Рауфа Карры совершенно незаконно. Он был задержан в ливийской столице — Триполи — еще в августе 2011 года, когда были арестованы многие бывшие должностные лица страны, и был помещен в эту тюрьму.

Примечательно, что два года назад, 9 мая 2017 года, суд так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии принял решение об освобождении Саада Масуда, поскольку он был оправдан и все выдвинутые в его адрес обвинения были сняты. Однако Абд аль-Рауф Карра и его группировка RADA не выпустили бывшего сотрудника службы безопасности Каддафи, проигнорировав решение суда Триполи.

При этом боевики, контролирующие тюрьму «Митига», всячески препятствовали переводу Саада Масуда в официальную тюрьму ливийской столицы, отказываясь выполнять волю марионеточного «правительства» Файеза Сарраджа. Мотивы такого поведения членов вооруженной группировки Карры не совсем ясны, тем не менее очевидно, что начальник тюрьмы попросту не стал слушаться «чиновников» ПНС.

Также ранее главарь «МВД» ПНС Фатхи Башага распорядился помещать больных коронавирусом (COVID-19) в тюрьмы, в которых находятся противники террористического триполитанского режима, вместо медицинских учреждений. В связи с этим есть вероятность, что зараженные могли распространить новую вирусную инфекцию в «Митиге».

Напомним, в этой же тюрьме, находящейся на территории бывшего гражданского аэропорта, уже более одиннадцати месяцев незаконно удерживаются двое российских граждан Максим Шугалей и Самер Суэйфан, похищенные боевиками RADA в мае прошлого года. Никаких официальных обвинений со стороны ПНС в адрес российских социологов, сотрудников Фонда защиты национальных ценностей так и не было выдвинуто за все это время. Россияне содержатся в ужасных условиях, а «охранники» этой тюрьмы издеваются и пытают заключенных электричеством, из-за чего у узников остаются ожоги, бьют по пяткам и грозят расправой.

Ранее Федеральное агентство новостей подробно рассказывало о личности главаря группировки RADA Абд аль-Рауфе Карре, который является международным террористом и имеет достаточно большое влияние в окружении главаря ПНС.