Госдума проверит наличие гражданства США у депутата от КПРФ

Москва, 18 апреля. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил проверить у депутата от КПРФ Дениса Парфенова наличие гражданства США. Ранее такое заявление сделал один из парламентариев.

Подозрения в иностранном гражданстве в отношении коммуниста были озвучены при обсуждении одного из законопроектов. Депутат от ЛДПР Сергей Иванов вспомнил, что ранее Парфенов высказывался по вопросам работы Госдумы в американской социальной сети Facebook. В этот момент один из членов парламента выкрикнул, что Парфенов обладает гражданством США.

«Сам американец? Коллеги, если такое предложение прозвучало, давайте мы проверим, все бывает», — заметил на это Володин.

При этом член КПРФ отрицает наличие иностранного паспорта, заявив, что беспокоиться не о чем, передает «Газета.ру».