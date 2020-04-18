Избитая Муцениеце рассказала о новых отношениях

Москва, 18 апреля. Латвийская актриса Агата Муцениеце боится новых отношений. О своих страхах звезда рассказала в программе Айзы Анохиной «Честный развод».

Недавно актриса шокировала поклонников, со слезами на глазах сообщив, что ее супруг, актер театра и кино Павел Прилучный выгнал ее из дома вместе с детьми. Более того, как утверждает латышка, мужчина устроил скандал, выбросил телефон и избил ее.

Теперь Муцениеце боится новых отношений. Она откровенно рассказала, что будет готова к новым отношениям не раньше, чем через полгода.

Более того, последняя история с Прилучным посеяла в ней страх одиночества, также знаменитость боится стать чьей-то любовницей.

«Теперь я боюсь, что никогда не смогу быть счастлива с мужчиной. Есть еще страх того, что я навсегда останусь одна, — сказала актриса. — А еще боюсь стать чьей-то любовницей, вот этого я бы не хотела».

Между тем актриса призналась, что она восхищается такими женщинами как певица Анна Седакова, которая, несмотря на развод и детей, смогла обрести счастье в новых отношениях с мужчинами.

Актерская среда, узнав о скандале в семье Муцениеце и Прилучного, разделилась на два лагеря. Многие не верят, что артист мог поднять руку на жену и выгнать ее вместе с детьми из дома. Ранее однокурсница Муцениеце рассказала о проблемах звезды с алкоголем — во время учебы в ВГИКе девушка пила как лошадь.