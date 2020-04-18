Боевики ПНС Ливии сражаются за сферы влияния в окрестностях Триполи

Триполи, 18 апреля. Боевики так называемого Правительства национального согласия атакуют позиции Ливийской национальной армии и сражаются за сферы влияния на территориях между собой. Об этом сообщают источники в социальных сетях.

Пользователь Twitter, лояльный ЛНА, пишет об ожесточенных боях, спровоцированных атаками турецких наемников, в районах Абу Салим и Тарик аль-Матар. Также идут бои на всех направлениях в Кастельверде — пользователи социальных сетей сообщают об артобстрелах Ар-Раваджиха, Аль-Кавиа, Аш-Шаридата и Аль-Хаватима.

القوات المسلحة #LNA تخوض معارك عنيفة مع الحشد #التركي بمنطقة #ابوسليم و طريق #المطار الآن



نسال الله النصر والتمكين — ابن ليبيا السرتاوي???????????????????????? (@MstrMax11) April 17, 2020

Кроме того, зафиксированы потери среди боевиков — живая сила противника и турецкая техника была уничтожена точечными ответными авиаударами ВВС ЛНА в районе Баваба 14 (КПП 14) на востоке г. Таварга. Кроме того, поддерживающие силы Халифы Хафтара пользователи Twitter сообщают о потерях среди наемников Усамы Джувейли в районе Аль-Хира.

Помимо боестолкновений иностранных наемников Файеза Сарраджа с силами Халифы Хафтара, триполийские бандформирования сражаются между собой за сферы влияния и территории. Отдел военной информации операции «Аль-Карама» сообщает о столкновениях между боевиками, вызванных гибелью одного из полевых командиров ПНС — сирийского наемника по имени Мухаммад Акрами. Аккаунт, поддерживающий ЛНА в Twitter сообщает, что лидер боевиков погиб в районе Абу Салим в Триполи.

Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) сообщало о новом вооружении, поступившем боевикам ПНС Ливии — им оказался беспилотник польского производства Warmate. Тактико-технические характеристики дрона, попавшего в руки боевиков из Турции, впечатляющие — БПЛА может летать на 15 км в течение полутора часов, набирая максимальную высоту в 3 км и развивая максимальную скорость до 150 км/ч.

Несмотря на угрозу распространения коронавируса в Ливии, Турция продолжает поставки оружия и иностранных наемников на сторону так называемого Правительства национального согласия. При этом Анкара нарушает оружейное эмбарго и международные договоренности, заключенные в Москве и Берлине.

Вчера ВВС Турции нарушили международное законодательство о границах, устроив «учебную атаку» по Ливии из американского истребителя F-16, оправдывая это «учениями в Средиземноморье». Анкара попыталась оправдаться соглашением о демаркации морских границ, заключенном с главарем ПНС Ливии Файезом Сарраджем, однако ни одна страна не признала меморандум.