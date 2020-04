Боевики ПНС Ливии сражаются за сферы влияния в окрестностях Триполи

Триполи, 18 апреля. Боевики так называемого Правительства национального согласия атакуют позиции Ливийской национальной армии и сражаются за сферы влияния на территориях между собой. Об этом сообщают источники в социальных сетях.

Пользователь Twitter, лояльный ЛНА, пишет об ожесточенных боях, спровоцированных атаками турецких наемников, в районах Абу Салим и Тарик аль-Матар. Также идут бои на всех направлениях в Кастельверде — пользователи социальных сетей сообщают об артобстрелах Ар-Раваджиха, Аль-Кавиа, Аш-Шаридата и Аль-Хаватима.

Кроме того, зафиксированы потери среди боевиков — живая сила противника и турецкая техника была уничтожена точечными ответными авиаударами ВВС ЛНА в районе Баваба 14 (КПП 14) на востоке г. Таварга. Кроме того, поддерживающие силы Халифы Хафтара пользователи Twitter сообщают о потерях среди наемников Усамы Джувейли в районе Аль-Хира.

Помимо боестолкновений иностранных наемников Файеза Сарраджа с силами Халифы Хафтара, триполийские бандформирования сражаются между собой за сферы влияния и территории. Отдел военной информации операции «Аль-Карама» сообщает о столкновениях между боевиками, вызванных гибелью одного из полевых командиров ПНС — сирийского наемника по имени Мухаммад Акрами. Аккаунт, поддерживающий ЛНА в Twitter сообщает, что лидер боевиков погиб в районе Абу Салим в Триполи.

#GNA / Erdogan Syrian mercenary terrorist Muhammad Ikrima, kill by the #LNA in Abuslim #Tripoli #Libya pic.twitter.com/ku0okSMHYP