За продуктами во время карантина: как в спешке не купить отраву в магазине

В условиях пандемии нового коронавируса не попасться на обман производителей стало еще труднее. Речь идет о покупке продуктов питания. Спешка, необходимость соблюдать социальную дистанцию, банальная невнимательность к внешнему виду товара и надписям на этикетках приводят к тому, что в корзине россиян оказываются некачественные и даже опасные продукты.

Специальный корреспондент Федерального агентства новостей Анастасия Алексеева вместе с экспертом по качеству и безопасности продуктов питания, кандидатом технических наук Айком Геворкяном отправилась в рейд по столичным супермаркетам. Автор только что вышедшей в свет книги «Осторожно, еда!» дал советы, как правильно совершать покупки в продуктовом магазине. Смотрите наш видеорепортаж.

«В период самоизоляции покупатели предпочитают приобретать крупы, соль, сахар, муку. То, что дольше хранится», — сообщает менеджер продуктового магазина Надежда.

Раскупают замороженные овощи и ягоды, морепродукты, добавляет продавец. Москвичка Елена присматривается к мясным консервам.

«Смотрю, что со скидками, — комментирует она. — Когда нечего [приготовить. — прим. ФАН], открыл баночку!»

Вкусно, полезно и, главное, долго хранится — во время карантина консервы пользуются у покупателей особым спросом. Первое, на что нужно обращать внимание при их выборе: продукт, произведенный по ГОСТу, должен называться «Говядина тушеная» первого или высшего сорта, а вовсе не «Тушенка».

«97,5% массовая доля мяса по закладке», — показывает Айк Геворкян корреспонденту ФАН заманчивую надпись на банке с тушеной свининой. — Но, когда изготовили продукт, на этапе стерилизации, конечно, вышел сок, мяса стало меньше. По факту здесь далеко не 97,5%. Многие ведутся на этот рекламный ход и думают, что тут до краев этого мяса, но это не так».

На жестяной банке небольшая вмятина — такими в магазине испещрены кукурузные консервы. Герметичность упаковки нарушена, внутрь попали микробы и кислород. Продукты испорчены, констатирует эксперт.

«Железная банка окисляется в местах этих трещин. И мы кушаем вкусную тушеную свинину высшего сорта вместе со ржавчиной. Общее микробное число начинает зашкаливать, может кишечная палочка размножиться, плесень вырасти», — демонстрирует он деформированную банку тушенки.

На прилавках так называемых магазинов здоровой еды все чаще можно встретить колбасы серого цвета. В них может содержаться мясо как только птицы, так и говядины и свинины.

«Красный и ярко-розовый цвета придает фиксатор окраски, пищевая добавка нитрит натрия. Продукт без нее всегда лучше», — сказал эксперт.

«Сгущенка с сахаром» и «Сгущенное цельное молоко с сахаром» — вовсе не одно и то же, даже если производители указали одинаковый состав. В этом легко убедиться, сравнив упаковки за 29 и 200 рублей. Первый продукт сделан по техническим условиям, а второй по ГОСТу.

«Я могу предположить, что здесь фальсификат, — указывает кандидат технических наук на самую дешевую сгущенку. — Нас заманивают натуральным составом, а по факту мы можем купить кота в мешке. Это может быть не натуральная молочная продукция, а молокосодержащая продукция с заменителем молочного жира».

Наткнуться на подделку можно даже в отделе с надписью «Продукты без заменителя молочного жира». Однако такая маркировка есть далеко не везде, где требуется в соответствии с постановлением правительства России, и это может окончательно запутать покупателя. Так, сотрудники этого магазина почему-то проигнорировали сыры.

«Это означает, что этот сыр может состоять из чего угодно?» — спрашивает корреспондент ФАН.

«Предполагаю, что они просто забыли промаркировать. Сеть нарушает законодательство», — ответил эксперт.

Упаковка может рассказать многое о качестве продукта. Достаточно уделить ей пристальное внимание, посоветовал Айк Геворкян. Так, молочная продукция должна быть герметично закрыта. Одноразовым пластиковым лоткам в таких продуктах не место.

«Стоит приподнять крышечку, и есть доступ кислорода извне, — демонстрирует он упаковку творога. — В данный момент там уже идет процесс окисления жиров. Продукты окисления жиров приводят к онкологическим заболеваниям».

По данным производителя, в таких условиях творог можно хранить пять суток. На самом деле не больше, чем от шести до 12 часов, предупреждает «Мистер качество». Такая упаковка подойдет только для тех продуктов, в составе которых есть консерванты. Восточных сладостей, например, содержащих много сахара.

«Возьмем бисквитный рулет. Вы представляете, сколько здесь влаги? — возмущается Айк Геворкян. — Или торт «Наполеон». Срок годности пять суток. И здесь ни одного консерванта. Если сдать такой продукт в лабораторию, здесь будет общее микробное число завышено по сравнению с нормой».

В отделе фруктов и овощей несколько партий «задыхаются» в полиэтиленовой упаковке. Отсутствие перфорации в пленке вовсю уничтожает редис.

«Из продукта испаряется влага конденсируется на стенках. Видите, все в воде. Продукт начинает гнить изнутри», — комментирует эксперт коричневый срез на половинке овоща.

Охлажденную курицу «ревизор» назвал самым опасным продуктом в магазинах: лишь единицы из них, по его убеждению, хранят ее правильно. Корреспондент ФАН убедилась в этом, оценив упаковку цыпленка табака, покрытого приправами и завернутого в пищевую пленку. Все бы ничего, но срок хранения птицы восемь суток, пишет производитель. Увиденное вызвало у Айка Геворкяна приступ негодования.

«Его можно хранить на самом деле три-четыре часа и потом выкидывать! — воскликнул он. — Я даже обсуждать не буду такое безобразие! Это попросту опасно для жизни».

Чтобы искусственно увеличить вес мяса, производители «накачивают» его каррагинаном — загустителем, который делается из морских водорослей. Отличить такую курятину просто — в углу упаковки обычно скапливается вода, что и зафиксировал корреспондент ФАН. Допустимый срок хранения в такой упаковке по сравнению с указанным на этикетке падает в разы.

«Если будет прозрачная упаковка, нужно найти места проколов. Они иногда видны от шприцов», — посоветовал Айк Геворкян.

В холодильной камере мы нашли перемороженную путассу за 300 рублей. В пластиковом пакете рыба находится напополам с водой и невидимой глазу армией микробов.

«Знаете, какая норма для ледяной глазури у вот такой рыбы? Не боле 5%», — сказал эксперт.

«Я думаю, если она растает, вес уменьшится вдвое», — заметила корреспондент ФАН.

Очевидно, рыбу замораживали и размораживали несколько раз. Такие же слипшиеся, заснеженные куски проглядывают и в полупрозрачных упаковках креветок. Количество льда в них, говорит Айк Геворкян, не должно превышать 7%.

«Многие думают, что заморозка убивает микробы, нет. Она тормозит рост микроорганизмов. И кишечная палочка, и стафилококки и даже сальмонеллы могут сохраниться здесь. Поэтому если вы видите такую продукцию, обходите ее стороной и никогда не берите таких производителей. Они реально над нами смеются!» — заявил он.

Добрая половина покупателей сосредоточилась в отделе кулинарии. Готовые обеды на развес пользуются популярностью, прежде всего, у работников предприятий.

«Я охранник, нет времени на готовку. Нарезки всякие быстро положить и съесть», — говорит москвич Андрей.

Главный инженер Иван Николаевич покупает обед — жареный картофель и фрикасе из курицы. Корреспондент ФАН решила проверить свежесть приготовленного в магазине блюда. Время 13 часов.

«09.26» — сообщил корреспонденту ФАН время приготовления мяса завотделом магазина Ярослав, прочитав надпись на обратной стороне этикетки, скрытой от глаз покупателя.

На вопрос «сколько оно должно храниться?» сотрудник магазина ответил «три часа».

«Но оно хранится дольше», — констатирует корреспондент ФАН.

«Да, мы сейчас все утилизируем, снимем», — забеспокоился мужчина и поспешно вынес из зала фрикасе из курицы. — «Сейчас-сейчас. Будем списывать».

Айк Геворкян призвал покупателей всегда уточнять время приготовления кулинарии и учитывать ее крайне малый срок хранения.

«Хранить готовую продукцию можно 3-4 часа, если она прошла температурную обработку. Когда мы говорим про салаты — до двух часов, — сказал эксперт. — Или не покупайте, если не можете съесть в течение часа-двух, или… у вас другого варианта нет».

Замечать уловки производителей и знать, как купить то, что вам действительно нужно — вот два критерия успешного похода в продуктовый магазин. Как показал наш рейд в столичные супермаркеты, главное быть начеку и не делать покупки на эмоциях. Ведь от нашей внимательности зависит наше здоровье.