Малышева призналась, что чуть не сгубила пациента во время медицинской практики

Москва, 17 апреля. Известная телеведущая и врач Елена Малышева рассказала о ценном уроке из своей медицинской практики, когда она чуть не сгубила пациента.

Ведущая телепрограммы о здоровье призналась, что могла бы и не сделать столь блестящую карьеру. По словам Малышевой, жизнь преподала ей страшный урок. Тогда она проходила медицинскую практику и ей прикрепили к пациенту с аллергией на анальгин.

Уверенная в своей правоте и знаниях Малышева набрала шприц с этим лекарством и почти сделала укол пациенту, но в этот момент ее остановила медсестра.

«Меня успела остановить медицинская сестра. Пациент мог погибнуть. Только потом начинаешь осознавать, что ты был в секунде от «убийства» человека», — разоткровенничалась Малышева.

Телеведущая добавила, что старалась во всем и всегда досконально разобраться. Иногда приходилось заставлять себя это делать, добавила Елена Малышева.

Ранее издание «СтарХит» перечислило самые запоминающиеся перлы врача и телеведущей Елены Малышевой, прозвучавшие в ее программе «Жить здорово!». Порой «креатив» авторов программы зашкаливает, и кадры из таких выпусков еще долго блуждают по Сети в виде всевозможных мемов, а фраза ведущей «Это норма!» живет собственной жизнью, появляясь в комментариях по поводу тех или иных абсурдных событий. Так, в одной из передач зрительница появилась в образе мужского достоинства — темой программы было обрезание.