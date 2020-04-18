Короткие поздравления в стихах с Пасхой 2020 для родственников, друзей и коллег

Светлая Пасха Христова в 2020 году проходит в особых условиях. По всему миру из-за пандемии коронавируса пасхальные службы проводятся в присутствии только священнослужителей, куличи и яйца верующим предписано освящать самостоятельно. Запрещены все пасхальные визиты, праздновать можно только дома, в узком семейном кругу, без гостей.
Поздравить близких, родственников, друзей, коллег со светлым праздником Воскресения Христова можно при помощи коротких стихотворных SMS-сообщений, несколько вариантов которых предлагает Федеральное агентство новостей. Подробнее о празднике Пасхи читайте в материале ФАН.
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Наступил сегодня праздник,
День Христова Воскресенья,
На душе у всех светлее,
И сердца полны веселья.
Пусть все мечты исполнятся,
Ведь жизнь полна чудес!
Счастья вам — друзья, родные,
С Пасхою! Христос воскрес!
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Закончился пост, Пасха пришла,
Не медли, отведай скорей кулича!
Пусть радость с праздником приходит,
Любовь и счастье пусть приносит.
Пусть вера сил нам прибавляет,
А скорбь и горе — отступают.
Здоровья всем, благодати небес,
С праздником светлым, Христос воскрес!
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Колокольный звон пасхальный
Ввысь летит под свод небес,
И несется над простором:
«Христос воскрес! Христос воскрес!»
В день святой со светлой Пасхой
Радость в каждый дом идет,
Пусть небес благословенье
Всем Господь нам принесет.
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«Христос воскрес!» —
Звучит сегодня радостно повсюду!
Пусть солнце ярче светит, веселие пусть будет.
Во всех домах пусть лишь любовь царит,
И пусть очаг семейный всегда у всех горит.
Господь оберегает от бед и от невзгод.
Желаю в светлый Пасхи день всем счастья круглый год!
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С Пасхой светлой поздравляем
Православный весь наш мир,
Пост прошел, столы накроем
Дома мы устроим пир!
Всем желаю я удачи,
Будет жизнь полна чудес,
Куличом всех угощаем
С возгласом: «Христос воскрес!»
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Пусть будет с нами помощь божья,
Пусть будет с нами божья ласка,
Пусть к нам ворваться счастье сможет,
Всех вас я поздравляю с Пасхой!