Короткие поздравления в стихах с Пасхой 2020 для родственников, друзей и коллег

Светлая Пасха Христова в 2020 году проходит в особых условиях. По всему миру из-за пандемии коронавируса пасхальные службы проводятся в присутствии только священнослужителей, куличи и яйца верующим предписано освящать самостоятельно. Запрещены все пасхальные визиты, праздновать можно только дома, в узком семейном кругу, без гостей.

Поздравить близких, родственников, друзей, коллег со светлым праздником Воскресения Христова можно при помощи коротких стихотворных SMS-сообщений, несколько вариантов которых предлагает Федеральное агентство новостей. Подробнее о празднике Пасхи читайте в материале ФАН.

***

Наступил сегодня праздник,

День Христова Воскресенья,

На душе у всех светлее,

И сердца полны веселья.

Пусть все мечты исполнятся,

Ведь жизнь полна чудес!

Счастья вам — друзья, родные,

С Пасхою! Христос воскрес!

***

Закончился пост, Пасха пришла,

Не медли, отведай скорей кулича!

Пусть радость с праздником приходит,

Любовь и счастье пусть приносит.

Пусть вера сил нам прибавляет,

А скорбь и горе — отступают.

Здоровья всем, благодати небес,

С праздником светлым, Христос воскрес!

***

Колокольный звон пасхальный

Ввысь летит под свод небес,

И несется над простором:

«Христос воскрес! Христос воскрес!»

В день святой со светлой Пасхой

Радость в каждый дом идет,

Пусть небес благословенье

Всем Господь нам принесет.

***

«Христос воскрес!» —

Звучит сегодня радостно повсюду!

Пусть солнце ярче светит, веселие пусть будет.

Во всех домах пусть лишь любовь царит,

И пусть очаг семейный всегда у всех горит.

Господь оберегает от бед и от невзгод.

Желаю в светлый Пасхи день всем счастья круглый год!

***

С Пасхой светлой поздравляем

Православный весь наш мир,

Пост прошел, столы накроем

Дома мы устроим пир!

Всем желаю я удачи,

Будет жизнь полна чудес,

Куличом всех угощаем

С возгласом: «Христос воскрес!»

***

Пусть будет с нами помощь божья,

Пусть будет с нами божья ласка,

Пусть к нам ворваться счастье сможет,

Всех вас я поздравляю с Пасхой!