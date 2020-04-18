Сирия, 18 апреля. РФ направила в САР средства защиты и тесты для выявления коронавируса. Протурецкие боевики арестовали 40 человек в деревне Аль-Ахрас в Хасаке по обвинению в связях с SDF****. Полевой командир ХТШ был убит в Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: готовятся к обследованию местности на юго-востоке Дейр-эз-Зора у границы с Ираком.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: лишилась одного из полевых командиров в результате нападения неизвестных на западе Алеппо.

ВС Турции и протурецкие силы: задержали 40 человек в деревне Аль-Ахрас в Хасаке по подозрению в связях с курдскими боевиками; осуществляют поджоги жилых домов в городе Рас аль-Айн на севере Хасаки.

Курдские вооруженные группировки: потеряли одного из своих боевика у населенного пункта Мухаймида северо-западнее Дейр-эз-Зора.

Провинция Дамаск

Информационный портал SANA News сообщает о том, что в Сирию прибыла гуманитарная помощь из РФ. По данным сирийского Министерства здравоохранения, доставленный груз содержит в себе 50 респираторов, две тысячи костюмов одноразового и многоразового использования, а также около 10 тысяч тестов для проверки на заболевание коронавирусом. Отмечается, что еще одна партия защитных средств должна прибыть в САР 20 апреля.

Напомним, 9 апреля правительство САР обратилось за помощью к российской стороне, попросив об отправке оборудования для выявления вируса SARS-CoV-2 и защитные костюмы в связи с распространением коронавирусной инфекции. Накануне в стране было зафиксировано пять новых случаев заражения коронавирусом, в результате чего общее число заболевших достигло 38 человек.

Провинция Алеппо

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека сообщает о том, что на западе Алеппо был убит один из полевых командиров террористической коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам», сформированной вокруг «Джебхат ан-Нусры»1***. Неизвестные застрелили его на участке шоссе, пролегающем между городом Аль-Атариб и деревней Ас-Сахара. Более подробной информации о случившемся пока не поступало. Предполагается, что террориста могли убить члены одного из антиправительственных формирований, противостоящих ХТШ.

Провинция Дейр-эз-Зор

Военный источник в сети Twitter (SteeleSyAA) сообщает о том, что правительственные подразделения готовятся к проведению спецоперации по выявлению так называемых спящих ячеек «Исламского государства»1 в юго-восточной части провинции. Объединенные силы Сирийской арабской армии (САА) и Национальных сил обороны****** (NDF) были замечены в пустыне Бадия аш-Шам недалеко от границы с Ираком. Как известно, на этой неделе в контролируемых САА районах Хомса и Дейр-эз-Зора активизировались вылазки террористов ИГ1, скрывающихся на территории оккупированной США «55-километровой зоны безопасности».

Между тем в городе Мухаймида к северо-западу от административного центра провинции был застрелен один из членов «Демократических сил Сирии» (SDF), передает Twitter-канал (Breizhman1983). Предполагается, что в совершении убийства замешаны боевики подпольных групп ИГИЛ1. Более подробные сведения о случившемся в настоящий момент формируются.

Провинция Хасака

Протурецкие боевики провели рейды в деревне Аль-Ахрас в попытке обнаружить тех, кто замешан в организации взрыва в поселении, прогремевшем двумя днями ранее. Согласно информации медиапортала SOHR, во время обысков были арестованы около 40 гражданских лиц, которых подозревают в оказании содействия подпольным группам курдских боевиков. Отмечается, что задержанные подвергаются пыткам. Напомним, взрыв заминированного автомобиля в поселении Аль-Ахрас привел к гибели пяти членов «Сирийской национальной армии».

Между тем поступают данные о поджогах жилых домов в Рас аль-Айне. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (violetpandora), к этому имеют отношение боевики поддерживаемых Анкарой бандгрупп. О том, какую союзники Турции преследовали при этом цель, пока ничего неизвестно.

1 Организация запрещена на территории РФ.