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В России изобрели тест-систему на антитела к коронавирусу

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В России изобрели тест-систему на антитела к коронавирусуМосква, 18 апреля. Российские специалисты завершили разработку тест-системы на антитела к коронавирусу. Об этом сообщил заведующий лабораторией трансплантационной иммунологии НМИЦ гематологии Григорий Ефимов.

«Тест не только позволяет выявить уже переболевших, но и отобрать людей с высокой концентрацией антител. Их плазма может быть использована для лечения тяжелобольных», — написал он на своей странице в Facebook.

Ефимов уточнил, что в настоящее время уже начались клинические испытания системы. После их завершения  будет подана заявка на госрегистрацию теста. Врач обратил внимание, что в условиях эпидемии коронавируса разработчики постарались максимально упростить систему.

По последним данным, в России выявлено 36 793 случаев заболевания коронавирусом. 3 057 человек выздоровели, 313 — скончались.

В России изобрели тест-систему на антитела к коронавирусу

 

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