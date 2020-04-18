Пандемия коронавируса может привести к дефициту кофе

Москва, 18 апреля. Пандемия коронавирусной инфекции в Южной Америке может негативно отразиться на сборе и поставках кофейных зерен. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Дефицит продукта может возникнуть из-за того, что на производственных базах в Южной Америке сокращают рабочие часы, в городах закрываются банки, возникают сложности с транспортом, а рабочих может просто не хватить для сбора кофейных зерен. Самая сложная обстановка из-за коронавирусной инфекции сложилась в Колумбии, Бразилии и Перу. Именно эти страны производят почти две трети бобов арабики в мире.

Отмечается, что многие рабочие отказываются от работы и покидают плантации из-за угрозы заражения и крайне низкой заработной платы, поэтому намеченный на следующий месяц сбор урожая может оказаться под угрозой срыва. Ранее эксперты прогнозировали, что объемы производства кофе не смогут удовлетворить потребительский спрос, чтобы выровнять ситуацию придется использовать прошлогодние запасы. Однако повышенный спрос по всему миру привел к тому, что они оказались почти исчерпаны.

Рынки уже ожидают существенный рост цен на кофе. Стоимость фьючерсов на арабику подскочила в минувшем месяце на 16% — до 130 долларов за мешок.

Ранее сообщалось, что пандемия коронавирусной инфекции может обрушить экономику развитых стран во втором квартале 2020 года на 35%. По оценкам экспертов, в минус уйдут экономики 157 стран из 194, передает «Ридус».