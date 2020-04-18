Собчак назло Галкину сравнила Пугачеву с Нюшей

Москва, 18 апреля. Ксения Собчак после критики в свой адрес со стороны мужа примадонны российской эстрады Максима Галкина сравнила Аллу Пугачеву с певицей Нюшей.

Перепалка между телеведущей и комиком разгорелась в Instagram Ксении. В одном из постов она призналась, что «хочет развидеть то, что происходит с некоторыми гражданами на карантине», имея ввиду разные челленджи.

«Взрослые вроде люди обливают себя какой-то гадостью, <…> купаются в макаронах», — привела пример журналистка.

По ее мнению, еще непонятно, что страшнее — вирус или его последствия для неокрепшей людской психики.

Галкин, решив защитить от нападок Собчак одну из активных участниц таких челленджей Настю Ивлееву, напомнил в комментариях о скандальной свадьбе Ксении и ее нового мужа, режиссера Константина Богомолова.

«Вон вся страна пережила твой катафалк и танцы на свадьбе, даже на это иронии у людей хватило, а тут кто-то у себя на страничке в лапше искупался — подумаешь», — написал он.

По мнению комика, если Собчак что-то не нравится, она может сделать что-то более интеллектуальное.

«Покажи пример, у тебя режиссер под боком, пусть подскажет. Я, к примеру, с Настей Ивлеевой в прямом эфире литературный баттл шуточный про карантин сделал», — добавил Галкин.

Собчак в ответ заявила, что катафалк на ее свадьбе для кого-то был «постиронией над смертью, обрядностью и условностью этих обрядов» а для кого-то просто катафалком.

«Для кого-то (не для меня, сразу оговорюсь) между Аллой Борисовной и условной «Нюшей» тоже нет особой разницы — обе певицы, а чо такого? обе поют же!!!» — добавила она.

Прошлась Собчак и по литературному баттлу Галкина с Ивлеевой, заметив, что сама она будет проводить эфир с Александром Роднянским о будущем киноиндустрии, фестивале «Кинотавр» и лучших фильмах для карантина.