Дунаевскому предлагали 1,5 млн рублей за подробности развода с седьмой женой

Москва, 18 апреля. Композитору Максиму Дунаевскому предлагали полтора миллиона рублей за подробности развода с седьмой женой Мариной Рождественской. Об этом рассказал сам музыкант.

По его словам, когда в прессу просочилась информация об изменениях в его личной жизни, «одна из желтеньких телепередач» связалась с ним и предложила сделку — подробности развода в обмен на деньги.

«Захотели сделать передачу: «Мы вам заплатим 300 тысяч рублей». Закончили полутора миллионами. За 15-минутный выход. Если бы поторговался, может, предложили бы больше», — сказал Дунаевский.

Композитор признался, что не собирается раскрывать детали о жизни и разводе с Рождественской, даже если ему предложат миллион долларов.

Дунаевский добавил, что благодарен бывшей жене, которая также «не дрогнула» и не повелась на деньги телевизионщиков. По его словам, он прекрасно понимает, почему пресса так резко заинтересовалась им. Ведь артист в течение почти двадцати лет жил с Рождественской душа в душу, а тут объявил о разводе, указал «АиФ».

В прошлом году у Дунаевского завязались романические отношения с музыковедом Аллой. Ранее артист признался, что готов жениться вновь, но из-за коронавируса торжество вынуждены были перенести.