Ученые установили, почему от коронавируса погибают молодые и здоровые пациенты

Москва, 18 апреля. Пневмония COVID-19 наиболее опасна для людей пожилого возраста и страдающих хроническими заболеваниями. Однако часто от коронавируса погибают молодые и здоровые пациенты, французские ученые выяснили причины этого явления.

По мнению педиатра и иммунолога Жан-Лорана Казановы, предрасположенность к тяжелому течению заболевания может быть объяснена с генетической точки зрения. Дети, подростки и взрослые без хронических заболеваний крайне редко страдают этой формой пневмонии нового типа, поскольку их организм из-за врожденной устойчивости наиболее остро реагирует на появление вируса SARS-CoV-2.

В зависимости от генетической предрасположенности, при возникновении заболевания в организме человека может запуститься механизм, который приведет к тяжелой форме пневмонии, передает «Царьград».

Сейчас ученые пытаются установить, какой участок ДНК отвечает за такую реакцию на коронавирус. Этим вопросом задавались еще китайские исследователи, затем подобную работу начали их коллеги из Ирана и южноевропейских стран.

Между тем, отмечается, что если в Нью-Йорке погибает 20 молодых и здоровых пациентов, то в Париже эта цифра на сегодняшний день в два раза выше.

Ранее «Ридус» сообщил об обнаружении еще одного признака на начальной стадии заболевания. Согласно научным данным, около трети пациентов ощущали желудочно-кишечные симптомы.