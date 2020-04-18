Гаспарян призвал не удивляться бесконечным русофобским заявлениям Польши на фоне пандемии

Бесконечные русофобские заявления поляков являются проявлением информационной войны, которую Запад ведет против России. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил писатель и политолог Армен Гаспарян.

Так собеседник ФАН прокомментировал «обеспокоенность» польского аналитика в сфере международной безопасности Марека Щверчиньского, заявившего, что пандемия коронавируса чересчур отвлекает «политиков многих стран», в частности, США, от «противодействия экспансии России и Китая», которые пользуются удобной возможностью, чтобы создать вокруг себя «положительный имидж». Именно с такой целью, по мнению польского эксперта, лидеры этих стран оказывают медицинскую поддержку наиболее пострадавшим от COVID-19 США и Италии. Щверчиньский считает, что после гуманитарной миссии россиян, спасшей сотни жизней, лидеры НАТО окажутся морально неспособны поддержать Польшу, если она подвергнется «агрессии» со стороны РФ.

«Эти высказывания уже перестали как бы то ни было удивлять — они появляются через каждые два-три дня, — сказал Гаспарян. — На прошлой неделе в субботу нечто подобное заявлял представитель МИД Эстонии, на этой неделе в среду — министр обороны Латвии, а теперь вот настал черед поляков. Они все пользуются одними и теми же логическими конструкциями: дескать, «пандемия — это ужасно, но мы не должны забывать о главном — о зле, которое несет Россия, и как она пытается создать предпосылки для нападения на мировые демократии».

По словам политолога, теперь в это русофобское уравнение пытаются запихнуть и Китай — но происходить это стало только после того, как США заявили, что собираются заставить китайцев выплатить 20 триллионов долларов штрафа «за коронавирус».

«Нет никаких сомнений в том, что поляки, латвийцы и эстонцы и дальше будут продвигать этот «механизм» информационной войны — это заложено в их сущности, они не могут не бороться с Россией! Никакого другого сценария существования этих стран не было изначально, вот просто априори не закладывалось!» — убежден писатель.

Собеседник ФАН выразил уверенность, что русофобские заявления будут тем сильнее, чем успешнее человечество будет бороться с коронавирусом. В конце концов, прогнозирует Гаспарян, их тональность вернется на уровень октября-ноября 2019 года. Однако в данный момент НАТО и, в особенности, Соединенным Штатам, не до «дармоедов из Восточной Европы».