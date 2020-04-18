Ученые назвали четыре болезни, которые предшествуют раку

Москва, 18 апреля. Грипп, гастроэнтерит, гепатит и пневмония предшествуют раку. Соответствующее исследование провели ученые из Японии.

Исследователи проанализировали данные более 48 тысяч человек и узучили показатели распространенности заболеваний гриппа, гастроэнтерита, гепатита и пневмонии. Данные исследования Cancer Immunlolgy Research свидетельствуют о том, что благотворной для развития онкологического заболевания может стать среда, вызванная воздействием химических канцерогенов, хроническими или генетическими заболеваниями. Кроме того, на развитие рака могут влиять нарушения в работе иммунной системы и распространение инфекций.

Ученые выяснили, что у людей с раком желудка за несколько лет до постановки диагноза была пневмония, а у тех, кто болеет раком, — гепатит. Поражение инфекцией определенного органа «не обязательно коррелирует с повышенным риском развития рака того же органа», резюмировали исследователи.

Напомним, женщины, придерживающиеся диеты с высоким содержанием клетчатки, менее подвержены развитию рака молочной железы. Об этом говорится в исследовании ученых из Гарвардского университета в США и Торонтского университета в Канаде. Специалисты проанализировали данные 20 наблюдательных исследований и определили, что существует связь между потреблением клетчатки и частотой возникновения рака молочной железы.