Путин продлил срок действия паспортов и водительских прав россиян до 15 июля

Москва, 18 апреля. Президент РФ Владимир Путин продлил действие паспортов и водительских удостоверений россиян с истекающим сроком действия. Теперь эти документы будут действительны до середины лета..

Согласно указу главы государства, опубликованному на сайте Кремля, паспорт гражданина РФ и российское национальное водительское удостоверение, срок действия которых истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года включительно, будут признаваться действительными.

Ранее президент уже заявлял, что на фоне эпидемии коронавируса сейчас не до бюрократических формальностей и личных «хождений по инстанциям», и попросил правительство разработать механизм автопродления действия паспортов, водительских прав и других удостоверяющих документов, отмечает телеканал 360.