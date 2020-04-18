Экс-охранник лагеря «Эр-Рукбан» рассказал, как в подконтрольной США зоне «Ат-Танф» обучают боевиков

Сдавшийся Сирийской арабской армии (САА) охранник лагеря «Эр-Рукбан» в Сирии в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей (ФАН) рассказал, как обучают боевиков в подконтрольной американцам зоне вокруг базы «Ат-Танф» на юге Сирии.

Мужчина по имени Аид аль-Наиф рассказал, что переселился из города Эс-Сувейда в зону «Ат-Танф» и присоединился к террористической группировке «Джейш Магавир ат-Таура» из-за финансовых проблем.

По словам теперь уже бывшего боевика, его обучали ведению боевых действий, умению владеть оружием и взрывному делу. В зоне американской военной базы он научился обращаться со штурмовыми винтовками М16, гранатометами и крупнокалиберными пулеметами.

Группировка, в которой состоял Аид аль-Наиф нападала на административные здания в окрестных населенных пунктах.

«Я отвечал за охрану лагеря «Эр-Рукбан», но группировка в которой я состоял совершала нападения на административные здания в населенных пунктах провинции Хомс», — сообщил он.

Состав группы постоянно менялся. Количество ее варьировалось от 14 до 28 человек.

Специально назначенных людей для терактов в бандгруппе не было, такую задачу мог получить каждый. Боевикам платили по 400 долларов США в месяц, а ее командир получал 500 долларов.