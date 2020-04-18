The National Interest рассказал, насколько опасен «Циркон» для авианосцев США

Москва, 18 апреля. Новейшие российские гиперзвуковые ракеты «Циркон» без труда смогут уничтожить авианосец армии США. Об этом говорится в новом материале американского издания The National Interest.

Авторы статьи отмечают, что новинка российского вооружения отличается от своих предшественников чрезвычайно высокой скоростью, которая может достигать значения в 5 Махов. Даже отсутствие боеголовки не снижает огромной опасности, исходящей от «Циркона», для целей противника, передает «ПолитРоссия».

«Путешествие на скорости в 5 Махов генерирует так много кинетической энергии, что даже заполненная бетоном боеголовка получит такую мощь, что ей не составит труда проделать большую дыру в авианосце», — утверждают американские аналитики.

Еще одно преимущество отечественных ракет заключается в том, что их практически невозможно перехватить. Высокая маневренность «Циркона» позволяет ему оставаться неуязвимым для систем противоракетной обороны.

«Две передовые российские системы объединяются в одно целое — усовершенствованные атомные подлодки и передовые гиперзвуковые крылатые ракеты», — говорится в материале The National Interest.

Журналисты из США также уточнили, что уже в ближайшее время Россия проведет испытания ракет под водой. Пуски произведут с подлодок класса «Ясень».