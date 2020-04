Африка: в ЮАР вспоминают о пивоваренных традициях предков, а деньги в Зимбабве вновь рискуют стать туалетной бумагой

Федеральное агентство новостей рассказывает о том, какие события произошли в южной части Африканского континента за минувшую неделю.

12 апреля местные источники сообщили об атаке боевиков «Исламского государства1 в Центральной Африке» (организация запрещена на территории России) острова Ибо архипелага Куримбас в мозамбикской провинции Кабу-Делгаду. Нападавшие прибыли на двух лодках, местные жители покинули свои дома и отступили в леса. Похожее нападение уже происходило несколькими днями ранее, когда террористы, замаскированные под местных рыбаков, атаковали соседний остров Куримба.

14 апреля в районе Пакитекете города Пемба прошла спецоперация. Группа быстрого реагирования UIR и Группа специальных операций GOE перекрыли улицы, проведя обыски у жителей. В прибрежном районе Пакитекете проживает множество внутренне перемещенных лиц из провинции Кабу-Делгаду, вынужденных бежать после атак боевиков. С высокой долей вероятности операция была направлена на выявления т. н. «спящих ячеек» джихадистов в городе.

В ходе мероприятий был также задержан журналист телеканала STV Хиздин Ача, у которого удалили все сделанные им фотографии. Представитель полиции провинции Агусто Гутой заявил, что это было недоразумением.

17 апреля была атакована деревня Мачово Коко в провинции Кабу-Делгаду к югу от города Макомия. Утверждается, что боевики «Исламского государства в Центральной Африке» сожгли населенный пункт и убили шесть человек.

При этом командующий мозамбикской полицией Бернардин Рафаэль заявил, что у боевиков отсутствует контроль над территориями страны, есть лишь районы, в которые они совершают вылазки. И добавил, что большинство террористов не мозамбикцы, а выходцы из соседней Танзании. Несмотря на то, что в медиапространстве действительно появлялись сообщения о танзанийском следе в конфликте в Кабу-Делгаду, это является маловероятным: коррупция, злоупотребление властью и высокий уровень бедности способствовали расползанию по мусульманскому северу страны радикальных идей и без помощи Танзании.

В порту города Накала провинции Нампула произошел взрыв двух топливозаправщиков мозамбикской компании Petromoc. Местные источники утверждают, что подобное происходит в Мозамбике, когда нужно скрыть факт воровства топлива.

