Африка: в ЮАР вспоминают о пивоваренных традициях предков, а деньги в Зимбабве вновь рискуют стать туалетной бумагой

Федеральное агентство новостей рассказывает о том, какие события произошли в южной части Африканского континента за минувшую неделю.

Мозамбик

12 апреля местные источники сообщили об атаке боевиков «Исламского государства1 в Центральной Африке» (организация запрещена на территории России) острова Ибо архипелага Куримбас в мозамбикской провинции Кабу-Делгаду. Нападавшие прибыли на двух лодках, местные жители покинули свои дома и отступили в леса. Похожее нападение уже происходило несколькими днями ранее, когда террористы, замаскированные под местных рыбаков, атаковали соседний остров Куримба.

14 апреля в районе Пакитекете города Пемба прошла спецоперация. Группа быстрого реагирования UIR и Группа специальных операций GOE перекрыли улицы, проведя обыски у жителей. В прибрежном районе Пакитекете проживает множество внутренне перемещенных лиц из провинции Кабу-Делгаду, вынужденных бежать после атак боевиков. С высокой долей вероятности операция была направлена на выявления т. н. «спящих ячеек» джихадистов в городе.

В ходе мероприятий был также задержан журналист телеканала STV Хиздин Ача, у которого удалили все сделанные им фотографии. Представитель полиции провинции Агусто Гутой заявил, что это было недоразумением.

17 апреля была атакована деревня Мачово Коко в провинции Кабу-Делгаду к югу от города Макомия. Утверждается, что боевики «Исламского государства в Центральной Африке» сожгли населенный пункт и убили шесть человек.

При этом командующий мозамбикской полицией Бернардин Рафаэль заявил, что у боевиков отсутствует контроль над территориями страны, есть лишь районы, в которые они совершают вылазки. И добавил, что большинство террористов не мозамбикцы, а выходцы из соседней Танзании. Несмотря на то, что в медиапространстве действительно появлялись сообщения о танзанийском следе в конфликте в Кабу-Делгаду, это является маловероятным: коррупция, злоупотребление властью и высокий уровень бедности способствовали расползанию по мусульманскому северу страны радикальных идей и без помощи Танзании.

В порту города Накала провинции Нампула произошел взрыв двух топливозаправщиков мозамбикской компании Petromoc. Местные источники утверждают, что подобное происходит в Мозамбике, когда нужно скрыть факт воровства топлива.

Mozambique: Pinnacle News reported explosions at Nacala Port - PETROMOC (Petróleos de Moçambique)

2 fuel tankers (Diesel and Gasoline) did replenishment at the depot when explosions occurred. Two additional trucks and office also destroyed following the explosions pic.twitter.com/E7ywASZhQa — Jasmine Opperman (@Jasminechic00) April 16, 2020

ЮАР

До введения карантинных мер ЮАР обладала одним из самых высоких уровней преступности в мире, однако сейчас в стране наблюдается дополнительный всплеск преступности, в том числе в провинции Западный Кейп. В Гейтсвилле группа из 16 подозреваемых ворвалась в супермаркет и забрала пять кассовых аппаратов и продукты. В Маненберге толпа атаковала две уличные лавки и украла товар. В Митчелле местные жители, недовольные отсутствием продовольственных посылок, вступили в столкновение с полицией, закидывая стражей правопорядка камнями, сжигая покрышки и забаррикадировав дороги.

???? #BREAKING | Residents of Mitchells Plain are clashing with police over food parcels. pic.twitter.com/BlXMUcO5MK — Channel 3 News (@3News_Za) April 14, 2020

Полиция Западного Кейпа уже приведена в режим повышенной готовности, направлены дополнительные подкрепления. Правительство провинции просит Агентство социального обеспечения открыть свои офисы для того, чтобы бесперебойно обеспечивать едой бедные слои населения, тем самым снизив количество нападений на магазины.

В городе Александра провинции Гаутенг 40-летний местный житель избит до смерти тремя солдатами Южно-Африканских национальных сил обороны. По словам следователей, это произошло после того, как он был замечен употребляющим алкоголь во дворе своего дома. Министр обороны Носививе Маписа-Нкакула выразил глубокое сожаление и заявил, что будет проведено тщательное расследование.

Введенный в стране запрет на торговлю алкоголем привел не только к грабежам винных магазинов, но и к возвращению к традициям предков: в ЮАР начали массово в домашних условиях производить умкомботи — пиво из кукурузного солода, популярное в доколониальную эпоху. Согласно анализу трендов Google, на момент второй недели карантина в стране резко выросло количество запросов «как сделать алкоголь на дому».

Зимбабве

Введенные в стране 21-дневные ограничения в связи с пандемией COVID-19, заключающиеся во временном запрете на рыночную торговлю, самым серьезным образом сказались на теневом секторе экономики. Согласно исследованиям, он является крупнейшим в Африке, его доля в экономике страны составляет 60%, а занято в нем до 90% жителей Зимбабве. В условиях инфляции, превысившей 500%, сокращения экономики на 7,5% в 2019 году и признаков появляющегося голода сокращение теневого сектора рискует стать дополнительным ударом, ввергнувшим экономику страны во времена гиперинфляции 2007-2008 годов. Тогда инфляция составила 231 миллион процентов, зимбабвийские доллары можно было использовать только в туалете, и в конечном итоге в стране просто закончилась бумага для печати денег.

Представители Всемирной продовольственной программы ООН заявили, что стране необходимо как минимум 130 миллионов долларов на борьбу с голодом.

Ангола

ООН выделяет 16 миллионов долларов на борьбу с последствиями COVID-19 в Анголе. Из них 12,5 миллиона пойдут на непосредственную борьбу с коронавирусом, а оставшиеся 3,5 — на обеспечение продовольственной безопасности в провинциях Намибе, Уила, Кунене и Квандо Кубанго.

Министерство здравоохранения сообщает, что новых случаев заражения COVID-19 не регистрируется с 9 апреля, общее число случаев составляет 19. Однако не сообщается, связано ли это с успешностью введенных ограничений или же с крайне малым числом проведенных тестов на инфекцию.

Намибия

Заместитель министра внутренних дел Дэниел Кашикола заявил, что часть подвергнувшихся аресту граждан не будут сажать в изоляторы временного содержания, предоставляя вместо этого билет с указанием, когда нужно будет явиться в суд. Это делается в рамках борьбы с распространением коронавируса в пенитенциарных учреждениях.

1 Организация запрещена на территории РФ.