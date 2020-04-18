Более 460 человек побороли коронавирус за прошедшие сутки в России

Москва, 18 апреля. Количество вылечившихся от коронавируса россиян выросло до 3057 человек, за прошедшие сутки из медучреждений выписаны более 460 пациентов, передает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Отмечается, что в течение последних суток пневмонию нового типа смогли побороть 467 человек.

По последним данным, в России зафиксировано 36,7 тысячи случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, в том числе 4,7 тысячи выявлено в течение последних суток. Медики смогли вылечить от ранее неизвестного заболевания более трех тысяч пациентов, 313 скончались. Для обнаружения заболевших власти провели более 1,81 миллиона тестирований.

Ранее Sputnik сообщал, что в Москве к ответственности привлечены более 100 нарушителей режима самоизоляции. Кроме того, в столице был выявлен 21 случай несоблюдения двухнедельного карантина после выздоровления от пневмонии нового типа.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столице удается избежать нью-йоркского сценария развития эпидемиологической ситуации. По его словам, сейчас нагрузка на медиков в городских больницах уже ниже, чем на старте эпидемии, передает телеканал «360».