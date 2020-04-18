В России 40 человек с коронавирусом погибли за сутки

Москва, 18 апреля. В России 40 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались за сутки. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

В сообщении отмечается, что общее число случаев летального исхода в России выросло до 313 человек.

За минувшие сутки в России выявлено 4785 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число зараженных в стране составило почти 36,8 тысячи.

Коронавирусная инфекция, вспышка которой произошла в конце прошлого года в китайском городе Ухань, стремительно распространяется по всему миру. Россия предпринимает превентивные меры для предотвращения распространения заболевания. В частности, введен режим самоизоляции, закрыты развлекательные центры, бассейны и фитнес-центры, многие работодатели перевели своих сотрудников на удаленный режим работы. Кроме того, россиянам рекомендуют придерживаться расстояния не меньше полутора метров в общественных местах.

Как напоминает «Газета.ru», ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал, что заболевание коронавирусом можно установить исключительно по симптомам — без проведения специального теста. Заболевание протекает тяжелее у тех, кто вовремя не обратился к врачу и не начал своевременное лечение, добавил он.

Эпидемия коронавирусной инфекции в России достигнет пика в последней декаде апреля, считает доктор биологических наук, академик РАН Михаил Кирпичников.