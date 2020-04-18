Более 4,7 тыс. новых случаев заражения коронавирусом выявили в России

Москва, 18 апреля. За минувшие сутки в России выявлено 4785 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. Общее число зараженных в стране составило почти 36,8 тысячи.

Новые случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 79 регионах России. Больше всего их в Москве — 2649. Еще 428 случаев выявили в Московской области, 139 — в Петербурге.

Таким образом, общее число заболевших с начала эпидемии COVID-19 составило 36 793. Прирост за сутки составил 15%.

За последние 24 часа от инфекции в России погибли 40 человек. Всего в России число летальных исходов выросло до 313.

Более 460 пациентов, у которых был ранее диагностирован коронавирус, были выписаны за последние сутки из больницы. Общее число победивших смертоносный вирус составило 3057 человек.

Вспышка неизвестной инфекции была зарегистрирована в конце прошлого года в китайском городе Ухань. Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) установили возбудителя — новый тип коронавируса. По последним данным, число заразившихся во всем мире составило более двух миллионов человек, от инфекции погибли свыше 140 тысяч человек, более 550 тысяч человек смогли победить заболевание.