Российская делегация вылетела в Иерусалим за Благодатным огнем

Москва, 18 апреля. Российская делегация во главе с руководством Фонда Андрея Первозванного вылетела за Благодатным огнем в Иерусалим.

Лайнер с российскими представителями поднялся в воздух в 9.30 (по московскому времени). По прилету в Израиль делегация будет на борту самолета ждать, когда сотрудники российского внешнеполитического ведомства из Иерусалима доставят Благодатный огонь в аэропорт имени Бен Гуриона.

Делегация фонда доставит лампады с Благодатным огнем в Москву к патриаршему богослужению в храме Христа Спасителя. Передача Благодатного огня в другие российские храмы будет возможна только после отмены режима всеобщей самоизоляции в столице и других регионах страны.

Напомним, что церемония Благодатного огня проходит в главной святыне христианского мира храме Гроба Господня накануне православной Пасхи. Традиционно в церемонии принимают участие десятки тысяч паломников со всего мира, но из-за пандемии коронавирусной инфекции в этом году в храме появятся лишь несколько человек.

Отмечается, что Фонд Андрея Первозванного с 2003 года по благословению патриарха Московского и всея Руси официально организует принесение в Москву благодатного огня в рамках программы «Просите мира Иерусалиму».