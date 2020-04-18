Доктор Мясников рассказал о судьбе нового коронавируса

Москва, 18 апреля. Коронавирус SARS-CoV-2 никуда не исчезнет и останется с человечеством навсегда, заявил главный врач московской городской клинической больницы № 71 Александр Мясников, говоря о судьбе инфекции.

Врач ответил, уйдет ли новый тип коронавируса в небытие, как его предшественники 2002 и 2014 годов, или останется с человечеством навсегда, присоединившись к другим вирусам и бактериям, с которыми сосуществует человек. По его мнению, чтобы новая инфекция стала «одной из», человечество должно приобрести коллективный, «стадный» иммунитет.

«До появления вакцины это обозначает, что 60% людей должно этим коронавирусом переболеть. Да, неприятно, но нетрагично», — констатировал доктор Мясников в своем Telegram-канале.

Он отметил, что болезнь чаще всего протекает бессимптомно, и в этом кроется ее коварство — человек будет распространять инфекцию, не понимая, что болен.

«Это обозначает, что до этого времени болезнь будет тлеть как торфяники, периодически выплескиваясь», — добавил популярный врач и телеведущий.

Он также вспомнил одну мудрость, говоря о новой инфекции. Дело в том, что коронавирусы от летучих мышей — не новинка для XXI века, просто раньше не были так развиты вирусология и СМИ, и все протекало естественным путем, отметил врач.

Вспышка коронавирусной инфекции была выявлена в китайском городе Ухань в конце прошлого года. Сдержать вирус не удалось, и он распространился почти по всему миру. Более 2,2 млн человек заражены коронавирусом, свыше 550 тысяч выздоровели, около 140 тысяч человек погибли.