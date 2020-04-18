Семь медиков сбежали из закрытой на карантин больницы в Уфе

Уфа, 18 апреля. Семь человек, сбежавших из закрытой на карантин больницы в Уфе, являются ее сотрудниками. Об этом сообщили в прокуратуре Башкирии.

Республиканскую больницу имени Куватова покинули медики, не дождавшиеся повторного теста на коронавирус.

Ранее объединенная пресс-служба судов Башкирии сообщила, что шестеро из сбежавших принудительно помещены на карантин в клинику.

«Согласно материалам дел, шесть административных ответчиков не прошли медицинское обследование в полном объеме и покинули территорию медицинского учреждения после введения режима изоляции», — отмечается в сообщении.

Однако в удовлетворении одного иска главного санитарного врача региона суд отказал.

По последним данным, в Башкирии выявлено 213 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Медики смогли вылечить 14 пациентов, 8 скончались.

Напомним, пандемия коронавируса нового типа началась в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань. Сейчас эпидемиологическая ситуация в Китае стабилизировалась, эпицентр распространения переместился в Европу и США.