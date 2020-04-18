Заплывшая жиром Боня показала фото на карантине

Москва, 18 апреля. Телеведущая и бывшая участница «Дома-2» Виктория Боня сильно поправилась в самоизоляции, о чем пожаловалась своим подписчикам в разделе сториз в соцсети Instagram.

Боня регулярно рассказывает своим фолловерам о здоровом образе жизни, а также регулярно рекламирует различные сыворотки для омоложения. Однако в режиме самоизоляции звезда набрала лишние килограммы. Она опубликовала снимок с жировыми отложениями на животе и шокировала фолловеров.

«Я смотрю и понимаю, что это полный ахтунг. Посмотрите, как я выгляжу. Я поправилась, я заплыла. В связи с этим я объявляю бой своему жиру и превращаю его в кубики», — сказала телеведущая.

Сейчас Боня занялась бегом и организовала собственный онлайн-тренинг. Еще месяц назад бывшая участница «Дома-2» жаловалась, что не может набрать вес.

Одни поклонники посоветовали Боне кушать все что захочется и не смотреть на фитоняшек. А другие раскритиковали ее курсы, которые, судя по фигуре теледивы, являются совершенно бесполезными.

«Советуйте лучше то, что не навредит», — написала isakova001. «Есть достойные специалисты, которые разбираются в здоровье существенно лучше, чем блогеры», — добавила blesk_ira. «Самоизоляция не для всех хорошо проходит», — отметила gorovemko.

Ранее Виктория Боня призналась, что в молодости испортила себе лицо так называемыми «уколами красоты». По ее словам, все искусственные методы поддержания красоты в конечном итоге оборачиваются для дам серьезными проблемами.