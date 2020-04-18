Пропускной режим в Москве продлили до 1 мая

Москва, 18 апреля. Пропускной режим в Москве, введенный 13 апреля, будет действовать до 1 мая, сообщил столичный мэр Сергей Собянин.

На минувшей неделе власти Москвы и Московской области объявили о введении пропускного режима в регионах с 13 апреля. Глава столицы заявил тогда, что ситуация с коронавирусом стала ухудшаться, в городе растет число заболевших.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что режим пропусков в регионе будет вводиться поэтапно, и он будет сделан максимально удобным для граждан.

По последним данным, в России зафиксировано более 32 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекции. Болезнь смогли одолеть более 2,5 тысячи пациентов, 273 человека погибли.

Москва остается лидером в России по числу заболевших коронавирусом, также в столице зарегистрировано больше всего летальных исходов.