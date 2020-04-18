Шеф-повар поделился необычными рецептами куличей, которые повышают иммунитет

Москва, 18 апреля. Шеф-повар, эксперт по здоровому питанию, телеведущий Сергей Синицын поделился необычными рецептами пасхальных куличей.

Он убежден, что приготовить кулич своими руками — это хорошая идея. Главное преимущество домашнего кулича по сравнению с покупным заключается в том, что он будет по вкусу именно вам, считает Синицын.

По его словам, рецептов куличей в Интернете можно найти массу и выбрать то, что будет по вкусу. Покупные куличи могут быть слишком сладкими, а при готовке изделия дома сахар можно заменить медом, а для более здорового питания — стевией. Для украшения кулича можно использовать, например, маршмэллоу.

Сейчас в период пандемии коронавируса в кулич можно добавить ингредиенты, повышающие иммунитет, считает шеф-повар.

«В кулич можно добавить куркуму, она сделает цвет более желтым и прибавит пользы. Также в кулич можно добавить имбирь, эта специя крайне важна для усиления иммунитета, будет креативно, интересно и вкусно. Можно заменить изюм суперфудами», — сказал Синицын в интервью Радио Sputnik.

Напомним, православная Пасха в этом году отмечается 19 апреля.