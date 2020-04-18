Жители Москвы с симптомами ОРВИ будут получат бесплатные лекарства

Москва, 18 апреля. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что наряду с пациентами с коронавирусной инфекцией или подозрением на коронавирус бесплатные лекарства будут получать горожане с проявлениями ОРВИ.

«Программа обеспечения бесплатными лекарствами москвичей, проходящих лечение на дому. Наряду с пациентами с COVID-19 или подозрением на коронавирус, бесплатные лекарства будут получать горожане с проявлениями ОРВИ», — говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Власти Китая сообщили о вспышке неизвестной пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, в городе Ухань в конце декабря 2019 года. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса COVID-2019 во всем мире. Российские власти предпринимают все необходимые меры для борьбы с распространением коронавируса. С апреля все семьи получают дополнительные пять тысяч рублей на каждого ребенка до трех лет, для граждан, чей доход сократился более чем на 30%, предусмотрены кредитные каникулы. Также введены преференции и льготы для малого и среднего бизнеса. Президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что максимальное сохранение занятости граждан в условиях экономических сложностей представляется для государства главной задачей.

В регионах введен режим самоизоляции, многие работодатели перевели своих сотрудников на удаленный режим работы, а школьники и студенты продолжают обучение дистанционно. Кроме того, закрыты развлекательные центры, бары, рестораны, кинотеатры. Россиян, находящихся в общественных местах, просят находиться друг от друга на расстоянии не менее полутора метров.