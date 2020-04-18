Генсек ООН призвал считать вакцину от коронавируса общественным достоянием

Москва, 18 апреля. Вакцина от коронавируса должна восприниматься как глобальное общественное достояние, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш.

Он заявил о необходимости создания глобальной коалиции для разработки вакцины от коронавирусной инфекции, которая должна быть общедоступной.

«Вакцина должна восприниматься как глобальное общественное достояние», — написал Гутерриш на своей странице в Twitter.

Китайские власти в конце прошлого года заявили о вспышке неизвестной инфекции в городе Ухань. Специалисты Всемирной организации здравоохранение установили, что причиной стал новый тип коронавируса. Сдержать инфекцию не удалось, и она быстро распространилась почти по всему миру.

Всемирная организация здравоохранения в середине марта назвала ситуацию с коронавирусом пандемией. С начала эпидемии коронавирусом заразились более 2,2 млн человек. От инфекции скончались свыше 150 тысяч человек, более 550 тысяч человек смогли победить эту болезнь, напомнил «Царьград».

На сегодняшний день в топ-5 стран с самым большим количеством инфицированных вошли США, Испания, Италия, Франция и Германия. Лидером по количеству летальных исходов считаются Соединенные Штаты, там погибли более 37 тысяч человек.