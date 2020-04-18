Психолог Сергей Ланга объяснил порывы российских знаменитостей оголиться на камеру

Москва, 18 апреля. Многие звезды отечественного шоу-бизнеса не дают скачать своим поклонникам во время самоизоляции. Одни публикуют забавные видео, а другие регулярно постят откровенные фотографии. Психолог Сергей Ланга объяснил, зачем певицы и актрисы регулярно обновляют свои профили в социальных сетях интимными снимками.
Популярная актриса и участница шоу «Последний герой» Наталья Бардо недавно удивила фолловеров фото в ванной, а затем опубликовала снимок в купальнике.
Откровенный пост выложила и певица Анна Седокова. На фотографии она позирует в нижнем белье со своим новым бойфрендом.
Анна Калашникова шокирует не только своих подписчиков в Сети, но и соседей, и прохожих. Однажды она решила выйти из подъезда в кружевном белье.
Эксперт-психолог Сергей Ланга KP.Ru подробно объяснил порывы российских знаменитостей оголиться на камеру в этот непростой период. Он заметил, что чаще всего откровенные фотографии выкладывают женщины, которые которые стали популярны за счет того, что оголяли тела или носили минимум одежды в своих клипах, на сцене, в соцсетях. То есть эти артистки прославились благодаря сексуальности и красоте, а не ввиду талантов, заметил психолог.
По его словам, «показ своего тела — лишний способ привлечь внимание и, безусловно, эпатаж». Сергей Ланга добавил, что люди, публикующие обнаженные фотографии, становятся зависимы от этого.
«Если человек привык раздеваться в фотосессиях, демонстрировать свои формы, естественно, в период пандемии этого стало меньше, а артистам (особенно женщинам) хочется комплиментов, внимания, хочется быть на виду и в топах новостей, поэтому даже на самоизоляции они не расстаются со своими привычками. Грубо говоря, разделись ради хайпа», — объяснил эксперт-психолог.