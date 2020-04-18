Психолог Сергей Ланга объяснил порывы российских знаменитостей оголиться на камеру

Москва, 18 апреля. Многие звезды отечественного шоу-бизнеса не дают скачать своим поклонникам во время самоизоляции. Одни публикуют забавные видео, а другие регулярно постят откровенные фотографии. Психолог Сергей Ланга объяснил, зачем певицы и актрисы регулярно обновляют свои профили в социальных сетях интимными снимками.

Популярная актриса и участница шоу «Последний герой» Наталья Бардо недавно удивила фолловеров фото в ванной, а затем опубликовала снимок в купальнике.

Откровенный пост выложила и певица Анна Седокова. На фотографии она позирует в нижнем белье со своим новым бойфрендом.

Анна Калашникова шокирует не только своих подписчиков в Сети, но и соседей, и прохожих. Однажды она решила выйти из подъезда в кружевном белье.

Эксперт-психолог Сергей Ланга KP.Ru подробно объяснил порывы российских знаменитостей оголиться на камеру в этот непростой период. Он заметил, что чаще всего откровенные фотографии выкладывают женщины, которые которые стали популярны за счет того, что оголяли тела или носили минимум одежды в своих клипах, на сцене, в соцсетях. То есть эти артистки прославились благодаря сексуальности и красоте, а не ввиду талантов, заметил психолог.

По его словам, «показ своего тела — лишний способ привлечь внимание и, безусловно, эпатаж». Сергей Ланга добавил, что люди, публикующие обнаженные фотографии, становятся зависимы от этого.