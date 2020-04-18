Третий пациент с коронавирусом скончался в Ставропольском крае

Ставрополь, 18 апреля. Третий человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончался на Ставрополье. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

По его словам, скончалась женщина, которая находилась в тяжелом состоянии. Врачи боролись за ее жизнь, однако спасти не смогли. Он отметил, что эта трагедия является печальным напоминанием того, что ситуация с распространением коронавирусной инфекцией остается серьезной.

«Самые глубокие соболезнования родным погибшей», — написал Владимиров в Instagram.

За минувшие сутки в регионе был зафиксирован рекордный суточный прирост заболеваемости опасной инфекцией. Официально были зарегистрированы 54 новых случая заражения. Общее количество инфицированных граждан на территории Ставропольского края достигло 209 человек, в том числе 25 детей. Отмечается, что восемь пациентов находятся в тяжелом состоянии. Успешно побороли заболевание и были выписаны из медучреждений 26 человек.

Владимиров добавил, что сдерживать распространение вируса непросто. Он уверен, что ситуация была бы не такой сложной, если бы все граждане добросовестно относились к соблюдению режима самоизоляции.

Ранее сообщалось, что еще 21 человек с подтвержденным коронавирусом и пневмонией умер в Москве, общее число скончавшихся в городе достигло 148, передает РИАМО.