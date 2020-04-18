ФАН публикует видео с места крушения Л-142 под Хабаровском. ФАН-ТВ

ЧП произошло накануне близ села Лесное в Хабаровском крае — там упал легкомоторный самолет Л-142. Федеральное агенство новостей публикует видео с места крушения воздушного судна.

По предварительной информации, на борту находилось четыре человека, все они погибли.

Установили личность капитана судна — им оказался местный бизнесмен Илья Карабут.

Известно, что Карабут участвовал в открытом Чемпионате Московской области по высшему пилотажу, также он представлял сборную Хабаровского края.

Личность четвертого пассажира установить не могут — тело сильно обгорело.