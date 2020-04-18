Трамп объявил о начале расследования происхождения коронавируса

Вашингтон, 18 апреля. США расследуют происхождение коронавируса, заявил американский президент Дональд Трамп на брифинге в Белом доме.

Глава государства заявил, что американские специалисты ведут расследование обстоятельств возникновения пандемии, а также устанавливают происхождение смертоносного вируса.

Он также ответил на вопрос о якобы утечке нового типа коронавируса из лаборатории близ китайского города Ухань, сообщили «Известия».

«Произошло много странных вещей, идет много расследований, и мы намерены выяснить. 184 страны пострадали, это очень плохо. Необходимо выяснить, где это возникло», — сказал американский лидер.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что рассчитывает на то, что китайские власти допустят иностранных специалистов в лабораторию в Ухани, из которой, как считают в США, якобы мог начать распространяться смертоносный вирус, напомнила «Газета.ру».

На днях официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, комментируя слух, что «нулевым пациентом» с коронавирусом был некий сотрудник уханьской лаборатории, заявил, что версия об искусственном создании коронавируса не подкреплена никакими доказательствами.

При этом в Китае считают, что к созданию нового типа коронавируса причастны Соединенные Штаты. Некоторые эксперты согласны с утверждением Пекина, в частности, бывший эксперт ООН Игорь Никулин заявил, что вирус был создан в одной из лабораторий Пентагона пять лет назад.