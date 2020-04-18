НАТО призвала изучить случаи сбора сведений о военных в виртуальной среде

Москва, 18 апреля. НАТО предлагает оценить случаи сбора сведений о военных в виртуальной среде. Об этом говорится в новой заявке на исследование Научно-технической организации Североатлантического альянса.

Авторы документа призывают изучить случаи использования интернет-сети «государственными и негосударственными субъектами» для сбора информации, в котором задействуют военнослужащих НАТО. С соответствующим текстом заявки ознакомился RT.

Отмечается, что в Сети продолжается поиск важных данных, кроме того, имеются случаи, когда «обманным путем использовали военнослужащих для получения доступа к служебным и личным сетям и устройствам». Авторы документа утверждают, что якобы Россия занимается подобной деятельностью. В этом случае Москву упоминают в контексте событий на Украине, хотя российские власти неоднократно указывали, что не являются стороной конфликта в стране.

Напомним, в 2014 году на Украине произошел государственный переворот, после которого некоторые районы Донецкой и Луганской областей заявили о создании Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Киев объявил о проведении «антитеррористической операции» и ввел на территорию Донбасса свои войска. Для урегулирования ситуации были приняты Минские соглашения, но пункты договоренностей регулярно нарушаются со стороны киевской власти.

В новой заявке предлагается обменяться «результатами актуальных исследований в области психологии личности и подверженности влиянию с акцентом на взаимодействие в сети и сетевое окружение».